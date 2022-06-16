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台灣新竹輪胎行惡火燒死8人•包括4大人4幼童　疑家人口角引發縱火悲劇

警消昨天深夜將火勢撲滅，今天(16日) 凌晨零時許在現場找到8具遺體，8名死者全數陳屍在涉嫌縱火的二兒子房內，研判當時4名大人可能衝上2樓想救孩子。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2022/06/16 10:12
新竹市東大路一段一間輪胎汽車維修廠15日晚間發生火警，警消獲報到場撲滅火勢，並找到4具大人、4具小孩遺體，現場疑為家庭吵架釀災，檢警介入調...

新竹市東大路一段一間輪胎汽車維修廠15日晚間發生火警，警消獲報到場撲滅火勢，並找到4具大人、4具小孩遺體，現場疑為家庭吵架釀災，檢警介入調...

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）新竹市東大路一段一間輪胎汽車維修廠，昨天(15日) 晚間發生火警，警消獲報到場撲滅火勢，並找到4具大人、4具小孩遺體，現場疑為家庭吵架釀災，檢警介入調查。

台灣新竹輪胎行惡火燒死8人•包括4大人4幼童　疑家人口角引發縱火悲劇圖/中央社

警方今天（16日) 表示，現場尋獲8具遺體，身分確認，分別為嫌犯的母親、妹妹、妻子及3個小孩，大嫂及其孩子。陳姓嫌犯戒護就醫中，無生命危險。

新竹市正義輪胎行昨晚發生大火，嫌犯陳姓男子疑與家人發生口角後，外出購買汽油，返家潑灑汽油縱火，警方將其依現行犯當場逮捕，戒護送醫。

陳父因事發當時人在1樓，才得以緊急逃生，大兒子則因擔任軍職當時人在部隊中，逃過一劫。

新竹市消防局昨晚間10時許受理東大路一段火警報案，立即出動25輛救災、救護車輛，並派遣超過160位消防、警察、義消同仁展開搶救行動。現場為二層樓鐵皮建築物全面燃燒，警消共出3水線滅火，半小時左右火勢控制。

中央社報導，據現場民眾表示，昨晚疑為屋主的兒子與家人發生口角，情緒不滿縱火，據屋主表示廠內還有4名大人、4名小孩受困。

警消昨天深夜將火勢撲滅，今天凌晨零時許在現場找到8具遺體，8名死者全數陳屍在涉嫌縱火的二兒子房內。

警方表示，當時有4名小孩在2樓，4名大人可能先衝到2樓想救小孩，但遭嗆昏。由於1、2樓樓板為易燃材質，樓板被燒穿後，8名罹難者就由2樓掉落至1樓地面 (4:06)

檢警獲報後也到場指揮，全案朝縱火刑事案件偵辦。

台灣新竹輪胎行惡火燒死8人•包括4大人4幼童　疑家人口角引發縱火悲劇

新竹市東大路一段「正義輪胎行」15日發生火警，4大人、4小孩葬身火海，消防局第一大隊大隊長張智智16日說明搶救情形。中央社

警消表示，這起火警罹難者為同一個家庭成員，昨晚疑二兒子與媽媽吵架，情緒不滿縱火，屋主見狀順利逃出，縱火的二兒子逃出後立即遭逮後送醫，廠內則有8人受困。

據屋主表示，未逃出火場的包括他妻子、2名媳婦、1名女兒共4名大人，以及1歲、4歲、7歲與10歲孩童，均因火勢猛烈逃生不及，葬身火海。

新竹市長林智堅昨天深夜在社群網站臉書貼文表示，已責成新竹市政府相關局處，務必第一時間支援家屬安置與後續生活支持，並全力協助安排喪葬事宜。

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