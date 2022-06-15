台灣已出現MIS-A？羅一鈞：好發於年輕男性　有5大症狀

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）國內昨出現2名40多歲男性解隔離後病逝，對此，前國健署長邱淑媞在臉書提醒，成人版的MIS-A可能已經出現在台灣。今日指揮中心記者會上，疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，這2名個案從發病到死亡都是在兩週內，評估為MIS-A的機率不是那麼高，但不能排除，需要後續研判。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，有數名兒童、青少年出現孩童多發性系統發炎症候群（MIS-C），備受關注。邱淑媞在臉書發文指出，成人多系統發炎症候群（MIS-A）其中A指的是成人（adults），與兒童版MIS-C一樣，都是先有新冠感染，然後發生多系統發炎症候群。

邱淑媞說，MIS-A好發於年輕男性，與兒童表現不同之處是，心血管系統表現很常見，包括心肌炎、心包膜炎、冠狀動脈擴張/動脈瘤、心室功能不全、心律不整等；病人可能覺得胸悶、胸痛、胸口緊，發生低血壓，甚至休克。而腸胃道症狀， 在大人與兒童一樣很常見，而皮膚/黏膜之症狀比率比兒童略低。

對此，羅一鈞今天下午在疫情記者會中解釋，目前國內還沒有真正通報為MIS-A的個案。據美國去年針對國際或美國的200多位成人研究，已通報的MIS-A個案共212例，其中男性占7成，患者年齡介於19至34歲，平均年齡約20多歲，40至50歲並非好發年齡。

羅一鈞進一步解釋，從確診到MIS-A發病，平均間隔28天，範圍從20-36天都有，確診後3週以上才有機會出現MIS-A症狀，昨天國內2例解隔離後死亡的40多歲男性，發病到後續死亡起算時間約2週以內，評估為MIS-A的機率不是那麼高，但不能排除，需要後續研判。

羅一鈞也提醒，MIS-A有5大症狀，包含發燒（96%）最多、低血壓（60%）次之、心臟功能低下（54%）、呼吸喘（52%）及腹瀉（52%），多數在確診後3週以上才會出現症狀。

羅一鈞表示，國內目前沒接到MIS-A臨床診斷，也沒有通報MIS-A個案。至於未通報數，因為從死亡到公布中間會有一段蒐集病歷資料跟審查時間，未通報人數就是待審人數，不是黑數，個案可能都還在研判流程中。