走路變慢恐是失智症！　簡單1習慣增2%「腦記憶體」

【健康醫療網/記者楊艾庭外電報導】走路速度變慢,可能是失智症?一項對老年族群的研究發現,年復一年步態變緩慢,有「認知功能下降」的跡象,進而引發失智症,可能是因為右腦中負責掌管記憶的海馬迴萎縮所導致。老年病學和神經病學教授喬維爾蓋斯博士表示,失智症最高風險是「雙重衰退者」,也就是走路更遲緩,並且同時有認知衰退跡象的人。若要降低失智症風險,進行有氧運動可以增加腦中海馬迴的體積,延緩因退化而產生的萎縮現象,並且有助增強記憶力。

「雙重衰退」導致失智症風險增

首先,並非單單只有認知功能下降的人,都一定會得到失智症,根據美國國家老齡化研究所1數據,65歲以上患有輕度認知功能障礙的人中,只有10-20%會在1年後發展為失智症,也發現患有認知功能障礙的人,病情可能沒有進展,也有機會改善。

現今,另一項於《JAMA Network Open》2發表的研究,針對近17,000名65歲以上成年人的調查發現,每年走路速度慢約5%以上的人,且認知功能出現障礙的「雙重衰退者」,才最有可能罹患失智症,而此結果也突顯「步態」對於失智症風險評估的重要性。此外也強調,只有步態或只有認知衰退的人,罹患失智症的風險相較於雙重衰退者來的低。

有氧運動增加海馬迴體積,降低失智風險

隨年齡增長,可以透過有氧運動,來扭轉因衰老造成的大腦萎縮。研究3發現,有氧運動可以增加海馬迴的體積,增強記憶力。海馬迴位於大腦顳葉深處,是一個形狀類似海馬的器官,負責學習、鞏固記憶和空間方向感等。而當海馬迴體積大小不同,腦力也有所落差,體積越小,能記的東西越少,失智的風險就增加,甚至有研究發現,「50歲後,海馬迴每年會萎縮0.5%,有些人還可能萎縮的更嚴重。」

在2011年的一項臨床試驗中4,有氧運動訓練可使右前的海馬迴體積增加2%,有氧運動必須搭配心率和呼吸,根據台灣衛福部建議,每次運動至少要30分鐘,心跳每分鐘達130下,或達到最大心跳速率的70%,才算是有效的有氧運動。其類型可包括快走、游泳、跑步、騎自行車、跳舞和跆拳道,以及健身房有氧運動機器,例如跑步機、橢圓機、划船機或爬樓梯機。

文章來源:《CNN》Your walking speed could indicate dementia

研究參考:

1.What Is Mild Cognitive Impairment?

2.《JAMA Network Open》Association of Dual Decline in Cognition and Gait Speed With Risk of Dementia in Older Adults

3.Aerobic Exercise as a Tool to Improve Hippocampal Plasticity and Function in Humans: Practical Implications for Mental Health Treatment

4.Exercise training increases size of hippocampus and improves memory

【延伸閱讀】

自立的一小步,是「尊嚴終老」的一大步(下)自立支援介護在台灣少一味?

自立的一小步,是「尊嚴終老」的一大步(上)日本自立支援介護實踐原則



資料來源:健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54102

喜歡本文請按讚並分享給好友! 更多健康資訊:健康醫療網https://www.healthnews.com.tw