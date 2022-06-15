侯友宜表揚新北市7位孝行楷模 以「行動」實踐孝道精神

新北市長侯友宜於今(15)日市政會議頒發獎座給111年新北市孝行獎 7位孝行楷模得主。今年7位孝行獎得主中，有2位是在學學生，包含新店高中呂云彤、在家自學的黃柏實，而另5位是社會人士，包含温麟玉、謝秀雲、黃瑞葱、王盧秀琴、洪燦星，其孝行事蹟皆觸動人心。
市長侯友宜表示，新北市重視品德教育的建構，而孝順更是品德教育的基石。全國孝行獎自1983年開辦至今，而新北市更是從升格為直轄市每年舉行孝行楷模選拔。這些孝行楷模令人動容的故事，努力從艱困環境中成長與生活，找到生命希望與喜悅，並以實際行動展現孝行核心精神，期待孝行楷模的鼓勵，讓市民在生活中行孝，社會更溫馨美好。
今年度新北市孝行獎7位得獎者中，黃柏實同學的阿嬤五年前中風導致行動受到影響，在他陪伴阿嬤復健過程中，以科技能力利用手機及平板建立一套智慧居家照顧系統，將阿嬤血壓、心跳、體溫及排便次數有系統地上傳雲端，並將待辦事項紀錄下來，減輕接手照顧的家人的壓力。此外，發現重複用同樣器具令人枯燥乏味，便發揮創意透過3D列印設計輔具，因此得到全國3D列印銀髮族生活物品設計競賽獎。隨著阿嬤年齡漸長身體機能下降，也義無反顧申請在家自學，只為更多時間照顧家人，家有一老如有一寶的理念深植心中，用勇氣與能力守護自己最親愛的「老寶貝」。
洪燦星先生身為家中獨子，自年輕時便一肩扛起家庭重擔，勇於承擔起照顧祖父母及雙親責任，同時創辦享譽各方的淡水紅樓，在工作上獲得一番成就。因為父親中風不良於行，他堅持親力親為照顧十餘年，在父親仙逝後，更珍惜與母親相處時光，盡心安排所有生活起居，如今97歲高齡的母親在他貼心照顧下，身體健朗能閱讀，也時常參與社團和聚餐等活動。除照顧父母事親至孝外，對在市場內的流浪漢也能主動關懷、幫忙剪髮整理儀容，如此良善待人處事與孝行廣受鄰里讚揚，更成為子女最佳榜樣。
謝秀雲生長於窮苦家庭，從小父親因病離世，成長過程由母親與繼父一路照顧成人，在雙親年邁、慢性病纏身並出現輕微失智狀況後積極照顧，甚至放棄主管職務工作，只為有更多時間陪伴。為做好照顧工作也積極增長自身醫護知能，透過上課、上網及向鄰近診所與藥房諮詢，慢慢奠立照護知識了解長輩病痛忌醫忌藥心理，透過陪伴舒緩治療的懼怕，運用物理按摩滿足呵護需求，藉由家常話題引導長輩對生活關心與探索，保持愉悅心情。
教育局長張明文表示，期望透過此孝行獎的表揚，讓大家都能以行動實踐孝道的精神，每位楷模背後都是感人故事與行動，希望能夠藉由孝行表揚，讓更多學生能以這些模範為表率，培養孝順父母、尊敬長輩的社會氛圍，落實學子的品德教育，讓大家重視為善行孝道，給社會帶來更多正能量。
新北孝行獎得主左起黃柏實、謝秀雲、温麟玉、呂昀彤、黃瑞葱、王盧秀琴、洪燦星。(照片來源：新北市教育局提供)