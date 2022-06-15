侯友宜表揚新北市7位孝行楷模 以「行動」實踐孝道精神

新北市長侯友宜於今(15) 日市政會議頒發獎座給111年新北市孝行獎 7位孝行楷模得主。今年7位孝行獎得主中，有2位是在學學生， 包含新店高中呂云彤、在家自學的黃柏實，而另5位是社會人士， 包含温麟玉、謝秀雲、黃瑞葱、王盧秀琴、洪燦星， 其孝行事蹟皆觸動人心。

市長侯友宜表示，新北市重視品德教育的建構， 而孝順更是品德教育的基石。全國孝行獎自1983年開辦至今， 而新北市更是從升格為直轄市每年舉行孝行楷模選拔。這些孝行楷模 令人動容的故事，努力從艱困環境中成長與生活， 找到生命希望與喜悅，並以實際行動展現孝行核心精神， 期待孝行楷模的鼓勵，讓市民在生活中行孝，社會更溫馨美好。

今年度新北市孝行獎7位得獎者中， 黃柏實同學的阿嬤五年前中風導致行動受到影響， 在他陪伴阿嬤復健過程中，以科技能力利用手機及平板建立一套智慧 居家照顧系統，將阿嬤血壓、心跳、 體溫及排便次數有系統地上傳雲端，並將待辦事項紀錄下來， 減輕接手照顧的家人的壓力。此外， 發現重複用同樣器具令人枯燥乏味， 便發揮創意透過3D列印設計輔具， 因此得到全國3D列印銀髮族生活物品設計競賽獎。 隨著阿嬤年齡漸長身體機能下降，也義無反顧申請在家自學， 只為更多時間照顧家人，家有一老如有一寶的理念深植心中， 用勇氣與能力守護自己最親愛的「老寶貝」。

洪燦星先生身為家中獨子，自年輕時便一肩扛起家庭重擔， 勇於承擔起照顧祖父母及雙親責任，同時創辦享譽各方的淡水紅樓， 在工作上獲得一番成就。因為父親中風不良於行， 他堅持親力親為照顧十餘年，在父親仙逝後， 更珍惜與母親相處時光，盡心安排所有生活起居， 如今97歲高齡的母親在他貼心照顧下，身體健朗能閱讀， 也時常參與社團和聚餐等活動。除照顧父母事親至孝外， 對在市場內的流浪漢也能主動關懷、幫忙剪髮整理儀容， 如此良善待人處事與孝行廣受鄰里讚揚，更成為子女最佳榜樣。

謝秀雲生長於窮苦家庭，從小父親因病離世， 成長過程由母親與繼父一路照顧成人，在雙親年邁、 慢性病纏身並出現輕微失智狀況後積極照顧， 甚至放棄主管職務工作，只為有更多時間陪伴。 為做好照顧工作也積極增長自身醫護知能，透過上課、 上網及向鄰近診所與藥房諮詢， 慢慢奠立照護知識了解長輩病痛忌醫忌藥心理，透過陪伴舒緩治療的 懼怕，運用物理按摩滿足呵護需求， 藉由家常話題引導長輩對生活關心與探索，保持愉悅心情。

教育局長張明文表示，期望透過此孝行獎的表揚， 讓大家都能以行動實踐孝道的精神， 每位楷模背後都是感人故事與行動，希望能夠藉由孝行表揚， 讓更多學生能以這些模範為表率，培養孝順父母、 尊敬長輩的社會氛圍，落實學子的品德教育， 讓大家重視為善行孝道，給社會帶來更多正能量。

新北孝行獎得主左起黃柏實、謝秀雲、温麟玉、呂昀彤、黃瑞葱、王盧秀琴、洪燦星。(照片來源：新北市教育局提供)