中華電信落實ESG再邁大步！領先國內同業實施內部碳費 短期資金運用將導入責任投資

中華電信今（15）日宣布，預訂於今（2022） 年7月1日起，分階段實施「內部碳費」，將以每噸碳1, 600元(約54美元的「有感價格」計算排碳費用， 並以此列計為各事業部門的費用，以督促內部各單位積極節能減碳。 碳費計價先以事業部門的範疇二排碳（間接排放，用電為主） 為基礎，並於明（2023）年1月起新增涵蓋範疇一(直接排放) 之碳排。此外，公司的短期資金運用將引進責任投資的理念， 在檢視金融產品及交易對象時加入ESG的要求， 希望藉此發揮影響力，促使更多機構加速推動ESG。 中華電信表示，希望以實際行動拋磚引玉，期待更多企業一起響應， 藉由落實ESG，將台灣的美好永續傳承。

董事長謝繼茂表示，中華電信去（2021）年特別將「企業社會責任委員會」改組為「永續發展委員會」， 加強ESG各個面向的推動力道，今年更積極落實ESG新作為。 對內， 除了希望公司各單位及同仁都要把ESG的思維納入日常的營運工作 內，這次更超前部署領先國內同業實施「內部碳費」， 希望公司上下更重視節能減碳，積極提升能源效率， 為環境永續進一步做出貢獻。對外， 藉由對金融機構與資金需求方要求達到一定ESG門檻， 讓短期的資金運用能發揮責任投資的影響力， 促使更多機構落實及提升ESG。

中華電信表示，設定內部碳費是敦促同仁落實節能減碳的重要措施， 但公司更重視以創新的方式實行節能減碳。 未來公司將設立碳費基金，做為各事業部門鼓勵創新減碳、 採購再生能源、更換節能設備、 推動社會公益等投資ESG所需之財務來源， 持續加強推動ESG永續發展。

中華電信推動ESG永續發展不遺餘力，秉持「永遠走在最前面」 的品牌精神，在5G及IDC等業務不斷成長且耗電增加的情況下， 仍設定2030年碳排放要比2020年減半與IDC機房百分之百 使用再生能源的積極目標、長期目標2050年達到淨零碳排； 經公司同仁的努力，採取節電與採購再生能源雙管齊下的策略， 積極汰換老舊網路設備與洽詢再生能源供應商， 可望順利達成規劃的減碳目標。