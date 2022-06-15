春季好味「文山包種茶」 放鬆減壓疫起喝好茶

新北市長侯友宜今(15)日， 受邀至東森購物台行銷「文山包種茶」， 大力推廣新北好茶的文山包種茶春茶，邀請民眾「疫起喝好茶」， 推薦「文山包種茶」特色香氣，並介紹包種茶沖泡訣竅， 把悠揚春季茶香帶到電視機前呈現給消費者，現場帶來限量500組 的新北優質文山包種茶優良獎禮盒，馬上就銷售一空。

新北市長侯友宜表示，新北市是百萬冠軍茶的誕生地， 同時也是全台最大的包種茶產區，於坪林、石碇、深坑、平溪、 汐止等地區皆有種植，年產量達418公噸。 由新北市出產的包種茶，與其他產區的茶葉有明顯區隔， 樸實的墨綠色條索狀茶葉，沖泡出來的茶湯，水色蜜黃碧綠， 入喉不只甘醇圓滑，更有充滿鼻腔的淡雅花香味，絕對是茶中極品， 在疫情期間喝上一杯文山包種茶，舒心又紓壓， 是他紓解疲勞的秘密武器，在此推薦給市民朋友們。今天也很感謝東森提供這個平台來行銷「 文山包種茶」，透過宅配零接觸的方式， 來協助新北茶農突破銷售難關，希望大家能夠多多捧場。

坪林區農會理事長陳文慶表示，今年不僅氣候穩定，雨量適中， 茶樹生長良好，茶菁品質出色，產量約高出去年約2-3成左右， 再加上今年製茶期間的天氣也特別好，晴天特別多， 使得茶葉發酵程度得宜，茶湯香氣優雅清揚，花香十足。 而今年春茶結合最優質的茶菁與最合適的製茶條件， 可說是好上加好，希望消費者可以多多支持，把握如此難得的機會， 購買質優價惠的文山包種茶，今年絕對買到賺到。

新北市農業局長李玟表示，透過各農會辦理特色茶評鑑比賽， 提供茶農齊聚一堂，展現良好技藝的平台， 以提升製茶技術並增加特色茶品價值，而憑藉參賽茶葉品質優異， 新北好茶文山包種茶今年備受評審與消費市場肯定， 相關新北好茶購買資訊可洽坪林區農會網站(https:// pinglin.tpcgo.org.tw/)或新北市農會「 真情食品館」網路商城查詢(https://www.ubox. org.tw/)。

照片來源：新北市政府農業局提供

照片來源：新北市政府農業局提供