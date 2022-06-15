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春季好味「文山包種茶」 放鬆減壓疫起喝好茶

By 台灣英文新聞
2022/06/15 17:06
照片來源：新北市政府農業局提供

照片來源：新北市政府農業局提供

新北市長侯友宜今(15)日，受邀至東森購物台行銷「文山包種茶」，大力推廣新北好茶的文山包種茶春茶，邀請民眾「疫起喝好茶」，推薦「文山包種茶」特色香氣，並介紹包種茶沖泡訣竅，把悠揚春季茶香帶到電視機前呈現給消費者，現場帶來限量500組的新北優質文山包種茶優良獎禮盒，馬上就銷售一空。

新北市長侯友宜表示，新北市是百萬冠軍茶的誕生地，同時也是全台最大的包種茶產區，於坪林、石碇、深坑、平溪、汐止等地區皆有種植，年產量達418公噸。由新北市出產的包種茶，與其他產區的茶葉有明顯區隔，樸實的墨綠色條索狀茶葉，沖泡出來的茶湯，水色蜜黃碧綠，入喉不只甘醇圓滑，更有充滿鼻腔的淡雅花香味，絕對是茶中極品，在疫情期間喝上一杯文山包種茶，舒心又紓壓，是他紓解疲勞的秘密武器，在此推薦給市民朋友們。今天也很感謝東森提供這個平台來行銷「文山包種茶」，透過宅配零接觸的方式，來協助新北茶農突破銷售難關，希望大家能夠多多捧場。

坪林區農會理事長陳文慶表示，今年不僅氣候穩定，雨量適中，茶樹生長良好，茶菁品質出色，產量約高出去年約2-3成左右，再加上今年製茶期間的天氣也特別好，晴天特別多，使得茶葉發酵程度得宜，茶湯香氣優雅清揚，花香十足。而今年春茶結合最優質的茶菁與最合適的製茶條件，可說是好上加好，希望消費者可以多多支持，把握如此難得的機會，購買質優價惠的文山包種茶，今年絕對買到賺到。

新北市農業局長李玟表示，透過各農會辦理特色茶評鑑比賽，提供茶農齊聚一堂，展現良好技藝的平台，以提升製茶技術並增加特色茶品價值，而憑藉參賽茶葉品質優異，新北好茶文山包種茶今年備受評審與消費市場肯定，相關新北好茶購買資訊可洽坪林區農會網站(https://pinglin.tpcgo.org.tw/)或新北市農會「真情食品館」網路商城查詢(https://www.ubox.org.tw/)。

春季好味「文山包種茶」 放鬆減壓疫起喝好茶

照片來源：新北市政府農業局提供

春季好味「文山包種茶」 放鬆減壓疫起喝好茶

照片來源：新北市政府農業局提供

更新時間 : 2022-06-15 18:13 GMT+08:00

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