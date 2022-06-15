大學個人申請放榜 新北學子錄取5311人 在地就學表現亮眼

111學年度的大學個人申請入學今(15)放榜， 新北巿公私立高中職今年報名人數總計8,660人，錄取5, 311人。其中共計有940人錄取國立大學， 其中錄取臺灣大學的學生共計23人、清華大學38人、交通大學1 7人、政治大學35人、成功大學20人、師範大學51人、 中央大學28人、中興大學34人、中正大學28人，以及中山大學 23人，新北學子表現亮眼。

教育局長張明文表示，新北市為鼓勵學生在地就學，透過辦理「 新北創新教育加速器計畫」、「在地就學大聯盟計畫」以及「 新北市立高級中等學校辦理學生獎助學金實施計畫」 以充實學生的知能、鼓勵學生向上學習。 這次個人申請錄取的學生裡近九成為三年前選擇在地就學的新北市國 中畢業生，顯見在地就學政策極佳的成果。

教育局自108年開始推動的計畫新北創新教育加速器計畫， 鼓勵與支持學校進行跨國、跨校、跨學制、 跨領域的各項教育合作與創新教育方案。 並透過此加速器計畫讓各界一同與新北市教育局共同投資教育， 提供執行方案經費與資源，協助教育創新發展與執行， 以提升新北市教育競爭力與合作力， 實現跨教育階段校際間資源共享與互助合作，達成創新共好的理念， 以促使更多優秀學子在地就學。

此外，新北市與各大專院校，如政治大學、臺北市立大學、 臺北大學和馬偕醫學院等學校簽訂課程合作備忘錄，開辦近200門 大學課程供學生選修， 提供高中生進大學前探索自我興趣與豐富學習歷程。自111學年度 起，將透過「在地就學大聯盟計畫」， 讓各高中能發展具特色的校訂課程，並透過與大學合作， 向上鏈結大學資源，進行共備跨校、跨學制及跨領域的策略合作， 有助銜接大學升學進路。

為獎勵優秀學生就近入學，新北巿也訂有「 新北市立高級中等學校辦理學生獎助學金實施計畫」， 針對參加基北區各項入學管道錄取之學生訂定適當比例的獎學金鼓勵 在地就學，最高得核發11萬元獎學金，另針對低收入戶、 失業勞工、身心障礙人士子女及身心障礙學生，每學期補助5, 000元之助學金，以提升新北市學生在地就學比例。

教育局提醒，大學分科測驗將於2022年7月11日至7月12日辦 理，報名作業自6月9日起至6月20日， 準備參加分科測驗的考生，記得把握報名時間。 新北市未來將持續辦理各式計畫， 以協助在地就學的學生都能學習到專業知能， 並運用到未來的職涯成就夢想。

錄取台大社工系板橋高中許佳蕙策畫的雞蛋糕攤位。(照片來源：新北市教育局提供)

復興商工郭仲寧同學錄取清華大學藝術與設計學系創作組，圖為書法作品。(照片來源：新北市教育局提供)

侯盛均同學錄取清華大學藝術與設計學系創作組。(照片來源：新北市教育局提供)