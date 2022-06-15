響應「永續食材指南」 有機連鎖通路首批食品涵蓋14個品類共566項

永續從你我三餐飲食的選擇做起！推動近25年有機農業與環境永續 的有機通路，率先響應由行政院農委會農糧署輔導、 永續餐飲推廣協會推動的「永續食材指南」。該門市貨架上第一批 566項食品與生鮮蔬果將透過永續食材指南的「永續豆莢」識別， 引導消費者輕鬆辨識食物符合「友善耕作、本土生產、減碳蔬食、 少添加物及資源循環」五大永續指標的程度， 透過食物的抉擇在三餐飲食中實踐永續， 進而帶動更多食品廠商的投入，建構糧食永續正向價值鏈。

2022年3月台灣政府公佈的「2050淨零碳排政策路徑藍圖」 ，其中「新農業」被列為重點策略，而「生活轉型」 鼓勵國人由食衣住行等面向著手，改變生活型態，實踐低碳生活， 協同廠商建構低碳產業鏈。

政務委員唐鳳表示，在淨零碳排的概念中，飲食是一大關鍵。透過個人飲食習慣的調整，吃在地食物並響應蔬食， 有助於減少碳及甲烷等的排放，是每個人透過「吃」 可以幫助地球減碳降溫的行動。 唐鳳在去年永續飲食生活節論壇上也提到：推廣永續飲食的第一步 ，就是要讓人們很容易買到永續食材。

透過食物可為自己抉擇一個我們想要的未來， 能夠清楚辨識食材的永續實踐程度會是重要的關鍵。 永續飲食推廣協會推出「永續食材指南」， 就是希望提供消費者在賣場採購時一個容易理解的指引。「 永續食材指南」 的視覺設計以五顆豌豆的豆莢意象來象徵指南的五大關鍵指標， 豆莢內的豆子越多，表示該食品符合的永續指標越多。 里仁鼓勵消費大眾選購食物時，選擇標示「永續食材指南」 的食品與餐點，透過了解食物的來源、生長過程和料理方式， 一起來實踐有助於環境永續的飲食方式。

有機通路業者總經理李妙玲表示，在永續飲食的推廣上已經努力了近25年， 每個推出的產品都是實踐永續的行動。

為了守護生態與落實減碳，有機通路全店產品皆是無肉、蛋、海鮮成分的蔬食。同時，積極號召食品加工夥伴優先採用本土食材， 並盡量減少加工層次、盡可能不使用食品添加物， 努力在食材與食品供應鏈上實踐「支持在地、提高台灣糧食自給率、 減少食物里程與碳足跡」的永續行動。目前里仁架上第一批獲得「 永續食材指南」的產品已達566項，涵蓋米麵五穀、生鮮食材、 冷藏凍食品、調味醬料、休閒零食等14個品類。 除了自有品牌的產品外，共襄盛舉的合作廠商已達116家。 在極端氣候、災疫戰爭的局勢下，糧食安全、 淨零碳排及永續發展已是迫在眼前的努力目標，期許透過全面導入「永續食材指南」及共同推廣， 號召更多關注永續未來的消費者與廠商夥伴共同響應！

照片由里仁提供

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