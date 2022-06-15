台灣副總統賴清德：續推3大振興措施　讓中小企業成長茁壯

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）副總統賴清德今（15）日指出，政府已經針對因疫情衝擊的內需產業，再度推出「助產業/護勞工」、「減負擔」、「穩金流」等三大振興措施。未來一定會繼續當企業強而有力的後盾，持續強化中小企業的創新轉型，讓中小企業成長茁壯，為台灣的經濟發展再創榮景。

賴副總統今天下午以錄影的方式，為全國中小企業總會「第15屆第1次會員大會暨第14屆國家磐石關懷獎章贈獎典禮」致詞，並提到，COVID-19疫情對全球衝擊既深且廣，不僅加速、加大全球產業供應鏈重組，改變世界經濟板塊結構，也改變人類生活和消費型態，這一切都在考驗台灣政府、企業與人民的適應能力。

賴副總統表示，這三年來，COVID-19疫情對全球的衝擊既深且廣，不僅加速、加大了全球產業供應鏈的重組，改變世界經濟板塊的結構，也改變人類的生活和消費型態，而這一切都在考驗臺灣政府、企業與人民的適應能力。

所幸疫情並未把我們擊敗，大家都挺過來了；即使面對來勢洶洶的Omicron病毒，我相信在全民團結防疫的努力下，也一定能夠化危機為轉機，讓國際看到台灣的韌性。

根據美國傳統基金會發布的《2022經濟自由度指數》，台灣在184個經濟體中排名第6名，創下歷年最佳成績，這代表政府與民間多年來共同推動經濟自由化改革的努力，已經獲得國際社會的肯定。

另外，台灣今年5月出口達420.8億美元，連續23個月正成長；國民平均所得也從2020年的2.8萬美元，提升為2021年的3.3萬美元。所有這些成績，都是大家共同努力的成果。

面對新一波疫情，政府已經針對因疫情衝擊的內需產業，再度推出三大振興措施。包括：

一、「助產業/護勞工」：針對餐飲業、會展、運輸及觀光等產業提供補助。對於減班休息的勞工，也提出「充電再出發訓練」、「安心就業」、「安心即時上工」三大計畫，並將青年就業奬勵延長到明年中。

二、「減負擔」：將國有不動產租金、權利金減收2成，延長到今年年底。

三、「穩金流」：包括對中小企業及非中小企業紓困振興貸款，以及觀光業者與大型藝文業者、演藝團體貸款利息補貼等，都將給予延長。

此外，政府將全力推動數位轉型。行政院除設立「數位發展部」，來加速推動數位發展外，也將努力建構更完善的數位經濟發展環境，培育更多科技護國群山，讓台灣站穩全球科技產業供應鏈的重要戰略位置。

面對「2050淨零轉型」的目標，政府將推動能源、產業、生活、社會等四大轉型，加速淨零排放發展進程，期盼中小企業總會協助引導中小企業共同響應，透過公私協力，一起邁向「2050淨零排放」目標大步前進。

未來雖然充滿挑戰，但政府一定會繼續當企業強而有力的後盾，尤其超過155萬家的中小企業，是穩定臺灣經濟的重要支柱，我們將持續強化中小企業的創新轉型，讓中小企業成長茁壯，為台灣的經濟發展再創榮景。