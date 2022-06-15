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立陶宛駐台辦事處9月設立 多角化政策活化中國經貿缺口

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2022/06/15 19:18
立陶宛經濟暨創新部聶琉嫻娜政務次長今（15）日離台前召開記者會，透露駐台經貿辦事處預計將於9月開設。（圖／台灣英文新聞）

立陶宛經濟暨創新部聶琉嫻娜政務次長今（15）日離台前召開記者會，透露駐台經貿辦事處預計將於9月開設。（圖／台灣英文新聞）

（台灣英文新聞/ 政治組 台北報導）立陶宛經濟暨創新部聶琉嫻娜政務次長今（15）日結束4天訪台行程，離台前預告，該國駐台經貿辦事處預期於9月設立，駐台代表遴選作業已公布，此番來台也已為辦事處選址走訪多處，人選與處址都將於確定後公布。此外，對於中國施壓立國所造成的貿易損失，聶琉嫻娜表示立國致力於以貿易多角化政策化解。

日前立陶宛經濟部透露，將於今秋在台灣開設經貿辦事處，聶琉嫻娜今日於離台記者會表示，下週將有立陶宛官員訪台，預定9月將有包括雷射產業在內的企業代表團前來，期盼能於9月能正式掛牌營運。

聶琉嫻娜指出，因近期台立關係在當地為熱門議題，備受重視，相信遴選駐台代表作業公布後，競爭會相當激烈，遴選程序將依照報名人數訂定，若候選人逾20名，考核將分為第一階段的筆試及第二階段的面試。本次行程也為辦公室選址走訪數個地點，但因尚未簽約，所以暫不對外說明。

聶琉嫻娜卡強調，經濟部以往並未設有駐外辦事處的先例，台灣為首個經貿辦事處，因此在法律程序上需要時間完備及作業。

被媒體問及與台灣深化關係遭中國施壓一事，聶琉嫻娜表示，立國總出口貿易額為330億，其中對中國出口額約2.4億歐元，今年首季則趨近於零，對特定企業及領域而言相當痛苦，然而與台灣以及其他亞洲國家增強貿易往來，採取多角化政策有助於取代中國的貿易缺口。

至於4月啟動的中東歐投資基金，是否已有立陶宛企業對接，聶琉嫻娜說明，該國已有多家企業進行洽談，首批融資的企業為雷射相關產業，其餘的企業也都在接洽中，基於商業機密不便透露更多細節。
立陶宛
立陶宛經濟暨創新部
聶琉嫻娜（Jovita Neliupšienė）
立陶宛駐台經貿辦事處

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