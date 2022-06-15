【6/15台灣兒童、青少年重症+5 　累計59例】含首例青少年MIS-C個案　曾接種2劑疫苗

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）今年國內本土病例累計破300萬例，今（15）日新增6萬8939例本土個案，確診個案新增中重症392例（中症227例、重症165例），包含兒童和青少年重症再增5例，其中還出現首例青少年MIS-C個案，為13歲少年，曾打2劑BNT疫苗。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，今日有3例MIS-C個案，包含國內首例的青少年MIS-C個案，為13歲男性、無慢性病史，於去年9月和今年1月曾接種過BNT疫苗。5月3日確診，當時發燒2天後康復。但於6月6日又發燒到39.4度，且持續4天，10日出現全身紅疹、雙眼結膜炎、咳嗽、喉嚨痛、腹瀉、腹痛、胸悶及喘等症狀；11日到急診就醫，抽血發現發炎指數升高，經醫師評估為MIS-C，由於未併發休克等嚴重情形，目前於一般病房休養。

目前13至18歲青少年重症共5位，包括3例肺炎、1例心肌炎、1例MIS-C；其中2例死亡。

另2例MIS-C個案為為5歲男童和10歲女童、無慢性病史，皆未接種疫苗。分別於5月初和5月中旬確診，確診後隔3到5週出現發燒、紅疹、結膜炎的症狀，就醫診斷為MIS-C，目前都收治於一般病房，血壓穩定、無呼吸困難。

腦炎個案為2歲男童、沒有慢性病史，6月10日發燒至38.6度，快篩陽性。當天因持續發燒、出現意識改變、抽搐等症狀而送急診，出現呼吸窘迫的情況後插管接呼吸器住進加護病房，經頭部電腦斷層顯示有腦水腫。使用降腦壓藥、瑞德西韋、免疫球蛋白等藥物治療，目前於加護病房收治，病況穩定。

另有1歲男童，無慢性病史，於5月7日確診， 9日出現胸凹至急診就醫，因呼吸窘迫插管住加護病房，診斷為細支氣管炎。經使用瑞德西韋、類固醇治療，所幸已於5月16日康復出院。

目前累計12歲以下兒童重症共54例，其中包括19例腦炎、10例肺炎（含細枝氣管炎）、3例敗血症、5例哮吼、5例家中死亡、10例MIS-C、2例共病（腦腫瘤、癲癇重積）；其中17死亡，含，5名合併腦炎、4人肺炎、2例敗血症、1例共病（腦腫瘤）及5例家中死亡。