【6/15台灣本土+68939　死亡+143　兒童、青少年重症+5】Omicron變異株BA.4、BA.5增26例　美國、德國為來源國大宗

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（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(15)日公布國內新增68,965例COVID-19確定病例，分別為68,939例本土個案及26例境外移入；另確診個案中新增143例死亡。

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指揮中心表示，今日新增之68,939例本土病例，為33,178例男性、35,736例女性、25例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案分布為臺中市(10,756例)最多、高雄市(10,001例)居次，排名第三至五名分別是，新北市(8,348例)、臺南市(6,987例)、桃園市(5,845例)。

指揮中心指出，今日新增143例本土病例死亡個案，為82例男性、61例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，包含90例年輕超過80歲以上，皆屬重度感染個案、141例具慢性病史，102例未接種3劑 COVID-19疫苗中，有64例無疫苗接種史。確診日介於今(2022)年5月18日至6月12日，死亡日期介於5月28日至6月12日。

指揮中心代理發言人羅一鈞表示，今日最年輕的死亡個案為30多歲男性，沒有接種新冠疫苗、有慢性心臟病史，6月7日發病確診即就醫，染疫後引發肺炎，導致呼吸衰竭，且原先的心臟病惡化，並出現心臟衰竭、肺水腫的情況，經救治後仍不幸在11日往生。

另外，中重症新增392例，包括227例中症、165例重症，以及兒童和青少年重症再增5例，為3例MIS-C、1例疑似腦炎和1例細支氣管炎。





指揮中心說明，今日新增26例境外移入個案中，為15例男性、11例女性，年齡介於10多歲至60多歲，分別自美國(3例)、菲律賓及越南(各1例)移入，另21例感染國家調查中。入境日介於今年6月4日至6月14日。



指揮中心統計，截至目前國內累計3,072,432例確診，分別為13,560例境外移入、3,058,818例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計4,546例COVID-19死亡病例，其中4,531例本土，個案居住縣市分布為以六都最多，分別為新北市1,400例、臺北市779例、桃園市340例、臺中市337例、高雄市313例、臺南市226例；另15例為境外移入。

中央流行疫情指揮中心今(15)日公布新增26例邊境攔截 Omicron亞型變異株BA.4 及 BA.5境外移入確定病例。



指揮中心表示，國內境外移入個案中新增檢出6株Omicron BA.4及20株Omicron BA.5，個案分別為16例男性及10例女性，年齡介於10多歲至60多歲，入境日介於今年5月30日至6月5日。其中檢出Omicron BA.4個案分別自美國及泰國(各2例)，澳洲、英國(各1例)移入；檢出Omicron BA.5個案分別自德國(6例)，美國及西班牙(各4例)、新加坡(3例)，澳洲、韓國及薩爾瓦多(各1例)移入。



指揮中心說明，國際上Omicron亞型變異株BA.4及BA.5分別於今年1月及2月首次於南非發現，研究顯示該二株病毒株均有傳染力較高及免疫逃脫特性，具社區傳播能力，今年4月至5月期間已於南非快速引發第五波疫情；WHO於今年6月8日資料指出，目前已超過40個國家分別檢出BA.4 及BA.5，且全球發現該二株變異株感染國家及病例數均持續增加。

此外，近期BA.5病毒株已造成歐洲地區葡萄牙疫情快速回升，且英國、法國近期疫情回溫亦評估與BA.4 及BA.5傳播有關；鄰近國家中紐西蘭、澳洲、新加坡、韓國及日本均有社區感染病例，香港近日發現有BA.4或BA.5境外移入個案，部分曾具社區活動史，可能造成社區傳播風險。依現有研究顯示BA.4及BA.5致重症機率尚無明顯較高，但傳染力已提高，仍需嚴密監測，並提高疫苗接種率。



指揮中心再次呼籲，接種 COVID-19疫苗可降低因感染COVID-19造成之重症、住院或死亡風險，請民眾應儘速完成疫苗接種，以獲得保護力。