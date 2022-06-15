美國FDA專家過了！ 莫德納COVID疫苗可供6至17歲施打

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）美國食品藥物管理局（FDA）顧問小組14日一致同意，為莫德納（Moderna）新冠肺炎（COVID-19）兒童疫苗背書，這是繼輝瑞（Pfizer/BioNTech）後，青少年與孩童接種疫苗的新選擇。

綜合路透與美聯社報導，FDA外部專家小組一致投票通過，莫德納可供6至17歲的兒童施打。根據莫德納，12至17歲年齡層可接種完整劑量，6至11歲則是半劑。

過了專家這關後，下一步就是待FDA授權、並由美國疾病管制暨預防中心（CDC）正式推薦使用。FDA專家也將於15日討論這兩款疫苗能否提供5歲以下的幼兒施打。

針對莫德納安全性，FDA進行了四個月的調查，檢視其引發心肌炎的風險，部分歐洲國家即因這項顧慮而不讓年輕族群打莫德納。FDA表示，研究並未發現兒童接種此疫苗後出現心肌炎的案例，但專家也坦言，受試人數過少，仍須多加觀察。其他副作用如手臂痠痛、頭痛、疲倦等， 則無需過度擔憂。

FDA分析指，6至11歲施打兩劑莫德納後，都能對COVID病毒產生抗體，在青少年身上的效力約為93%，對兒童則是77%。不過，相關研究主要是針對先前出現的病毒株，而非後來傳染力更強的變異株，且受試者規模不大，評估有其限度。莫德納表示，已對追加劑進行研究，結果預計下個月出爐。