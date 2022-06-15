Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 食安健康

美國FDA專家過了！ 莫德納COVID疫苗可供6至17歲施打

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2022/06/15 12:36
莫德納COVID-19疫苗（圖／美聯社）

莫德納COVID-19疫苗（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）美國食品藥物管理局（FDA）顧問小組14日一致同意，為莫德納（Moderna）新冠肺炎（COVID-19）兒童疫苗背書，這是繼輝瑞（Pfizer/BioNTech）後，青少年與孩童接種疫苗的新選擇。

綜合路透美聯社報導，FDA外部專家小組一致投票通過，莫德納可供6至17歲的兒童施打。根據莫德納，12至17歲年齡層可接種完整劑量，6至11歲則是半劑。

過了專家這關後，下一步就是待FDA授權、並由美國疾病管制暨預防中心（CDC）正式推薦使用。FDA專家也將於15日討論這兩款疫苗能否提供5歲以下的幼兒施打。

針對莫德納安全性，FDA進行了四個月的調查，檢視其引發心肌炎的風險，部分歐洲國家即因這項顧慮而不讓年輕族群打莫德納。FDA表示，研究並未發現兒童接種此疫苗後出現心肌炎的案例，但專家也坦言，受試人數過少，仍須多加觀察。其他副作用如手臂痠痛、頭痛、疲倦等， 則無需過度擔憂。

FDA分析指，6至11歲施打兩劑莫德納後，都能對COVID病毒產生抗體，在青少年身上的效力約為93%，對兒童則是77%。不過，相關研究主要是針對先前出現的病毒株，而非後來傳染力更強的變異株，且受試者規模不大，評估有其限度。莫德納表示，已對追加劑進行研究，結果預計下個月出爐。
新冠肺炎
COVID
COVID-19
病毒
莫德納
追加劑
疫苗
兒童
青少年
孩童
美國
FDA

相關新聞

賽諾菲GSK次世代追加劑臨床試驗佳　台灣指揮中心：評估可行會納入考量
賽諾菲GSK次世代追加劑臨床試驗佳　台灣指揮中心：評估可行會納入考量
2022/06/14 16:55
新北長者第4劑疫苗接種6/17起預約　6/20開打
新北長者第4劑疫苗接種6/17起預約　6/20開打
2022/06/14 10:30
傳國安會秘書長顧立雄將出席台美國安高層對話　日經報導：聚焦台灣武器支援
傳國安會秘書長顧立雄將出席台美國安高層對話　日經報導：聚焦台灣武器支援
2022/06/13 19:39
告別大麥克 俄國新麥當勞《好吃，就這樣》盛大開幕
告別大麥克 俄國新麥當勞《好吃，就這樣》盛大開幕
2022/06/13 17:39
預料6/21開打！美國FDA審查員：輝瑞5歲以下幼童COVID疫苗安全且有效
預料6/21開打！美國FDA審查員：輝瑞5歲以下幼童COVID疫苗安全且有效
2022/06/13 17:09

更新時間 : 2022-06-15 13:01 GMT+08:00

最受歡迎

今晚抬頭看天空！又大又亮「超級滿月」晚間登場 比平常大6%、亮12%
今晚抬頭看天空！又大又亮「超級滿月」晚間登場 比平常大6%、亮12%
台灣6/15放寬邊境管制 入境檢疫天數3+4
台灣6/15放寬邊境管制 入境檢疫天數3+4
【手把手教你填】確診者自主回報疫調系統5/1上線 填報流程詳細圖解
【手把手教你填】確診者自主回報疫調系統5/1上線 填報流程詳細圖解
確診不回報當心被罰30萬！即起沒收到簡訊可自行登入健保APP來填寫資料
確診不回報當心被罰30萬！即起沒收到簡訊可自行登入健保APP來填寫資料
【更新】台灣疫情中心指揮官陳時中6/12確診•14日又有3官員染疫　周志浩：不鼓勵找出感染源
【更新】台灣疫情中心指揮官陳時中6/12確診•14日又有3官員染疫　周志浩：不鼓勵找出感染源
5/17起「0+7」上路！「打滿3劑疫苗者」免隔離　快篩陰可外出採買、工作
5/17起「0+7」上路！「打滿3劑疫苗者」免隔離　快篩陰可外出採買、工作
超帥！阿湯哥《捍衛戰士》台灣國旗被消失惹議　飛行夾克重返大螢幕台灣獨家開賣
超帥！阿湯哥《捍衛戰士》台灣國旗被消失惹議　飛行夾克重返大螢幕台灣獨家開賣
台灣各級學校、補習班「確診停課標準」放寬　5月8日起不再全校停課　　
台灣各級學校、補習班「確診停課標準」放寬　5月8日起不再全校停課　　
【6/13台灣本土+45081　死亡+109　兒童重症+1】台灣首見BA.4、BA.5　邊境攔截5例Omicron亞型變異株
【6/13台灣本土+45081　死亡+109　兒童重症+1】台灣首見BA.4、BA.5　邊境攔截5例Omicron亞型變異株
居隔「3+4」26日實施 自主防疫可搭大眾交通、上班禁餐廳內用
居隔「3+4」26日實施 自主防疫可搭大眾交通、上班禁餐廳內用