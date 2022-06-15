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【你敢參加嗎？】Netflix「魷魚遊戲」真人競賽選秀中 獎金逾1億台幣破實境秀紀錄

這場實境秀不只在規模上是史上最大，節目也將提供456萬美元（約新台幣1.3億元）的獎金給最終的贏家，創下真人實境節目新高。而製播地點將位在英國，想參加甄選者必須會講英文。

By 娛樂組, 台灣英文新聞－編輯
2022/06/15 12:18
（圖/路透社）

（圖/路透社）

（台灣英文新聞 / 娛樂組 綜合報導）Netflix虛構影集「魷魚遊戲」即將節目化！近期Netflix宣布將讓真實世界的素人透過甄選參加「魷魚遊戲：挑戰」實境秀，獎金高達1.3億元台幣，將是史大規模最大、獎金金額最高的真人實境節目，且令人放心的是參賽者並不會因為輸掉比賽而死亡。

根據路透社，影音串流平台Netflix同意製作史上規模最大的實境賽「魷魚遊戲：挑戰」（Squid Game: The Challenge），現在已經有官方網站招募會說英語的參賽者，而這456名參賽者並不會像影集當中的角色一樣，只要輸掉就會慘死，實境秀中輸掉的玩家頂多會失去累計的獎金。

這場實境秀不只在規模上是史上最大，節目也將提供456萬美元（約新台幣1.3億元）的獎金給最終的贏家，創下真人實境節目新高。而製播地點將位在英國，想參加甄選者必須會講英文。

知名YouTube網紅MrBeast對於這項點子提出了幾項猜測，他說未來的節目也會像影集一樣重建參賽者兒時的遊戲，像是紅綠燈（鬼抓人遊戲）。而輸掉的參賽者將透過一些裝置來出局，以模仿影集中被槍打到而死亡出局的橋段。

Netflix說，「魷魚遊戲」影集第一季上線後，28天觀看時數累積破16.5億個小時，當時創下Netflix史上最熱播紀錄。而劇情描述一群窮困潦倒的參賽者獲邀參加小時候會玩的遊戲，最後贏家可抱得上億元天價巨額獎金，但輸掉的代價是死亡。
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