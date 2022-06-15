大鑫無醫材背景可進口2.4億劑快篩 國民黨團：政府涉嫌圖利120億

（台灣英文新聞／張雅鈞 台北報導）美國富樂牌（Flowflex）快篩試劑偽劣品流竄市面，國民黨團今（15）日召開記者會指出，假貨早有警訊，涉案大鑫公司更無醫療背景，食藥署竟核可進口2.4億萬劑，獲利高達120億，高雄市政府在質詢是更玩「兩面手法」質疑政府涉嫌圖利，拿民眾生命健康開玩笑。

「富樂家用新冠抗原快速檢測試劑」假貨案震驚社會，國民黨團總召曾銘宗、書記長萬美玲、首席副書記長李德維、副書記長洪孟楷上午召開「高登2.0 又來了 賣墨水匣的改賣快篩 政府涉嫌圖利120億元？」記者會。

萬美玲指出，美國食品藥物管理局（FDA）早在今年三月初示警，有中國假貨充斥市面並與原廠合作回收。今年5月12日，最早取得富樂快篩試劑EUA的醫優科技發布聲明指出，並未進口並販售任何快篩試劑，市面以公司名義販售試劑皆為偽冒，並註銷EUA。她質疑政府卻沒有及時注意種種跡象與警告，為何指揮中心與食藥歲沒有去查。

(圖／國民黨 提供）

萬美玲披露，大鑫資訊股份有限公司過去販賣印表機、墨水匣，並無「醫材」背景，在防疫擴大業務進口快篩試劑，食藥署竟核可進口高達2.4億劑快篩試劑。並且大鑫公司5月10日取得EUA，一個月內便已銷售近2百萬劑，並被多個縣市政府防疫關懷包採用。按調查局提供資訊，試劑每劑可獲利50元，大鑫科技可從中獲利120億暴利！

(圖／國民黨）

萬美玲質疑，大鑫科技取得EUA，試劑需「美國公司、美國製造、美國出口」，然而本批試劑美國製造卻從「香港出口」，萬美玲質疑，食藥署在核可EUA上有種種疏失，關務署也應當出面說明海關何故申報不符仍放行。

萬美玲要求，其一，要全面下架回收偽劣快篩試劑；其二，立即取消大鑫公司EUA；其三，大鑫公司應為受害民眾及機關負賠償責任；其四，呼籲檢調單位、衛福部、食藥署、關務署等相關單位繼續追查無良廠商。

李德維則表示，大鑫公司從2021年12月30日拿到法務部矯正署台中看守所的標案後，又拿到許多政府標案，包含內政部、國防部、交通部、中油、台北市政府、桃園市政府、高雄市政府等，這些機關都是使用無良商品。

(圖／國民黨 提供）

李德維指出，桃園市與高雄市政府在標案上竟然還將商品生產地標示錯誤，「標註為中華民國，在台灣製造」，要求政府機關對採購的商品負起責任，好好查證，中央與地方都要做好把關。

李德維強調，因衛福部授權大鑫公司導致國內多個公私立機構受害者「不知有多少」，盼衛福部趕快做出質詢，他並呼籲偽劣商品回售後應當立即銷毀，不要讓偽劣品有機會再度流竄市面危害民眾。

洪孟楷更提出，5月16日高雄市政府開議，議員詢問衛生局購買快篩數量與經費，而衛生局表現狀況外、「還在核定中」，然而根據本次高雄試劑公開招標案文件，以一劑95元單價，共9500萬龐大經費購買100萬劑，簽准日就是5月16日，批高雄市「玩兩面手法」，在議會一問三不知，同天卻在跑簽呈。

洪孟楷進一步揭露，「還有另一家廠商也是9500萬買100萬劑，所以才有陳其邁出來說，高雄市準備了兩百萬劑的快篩要做後續使用」。洪孟楷質疑，高雄市政府是明知廠商有問題還買，還是「好傻好天真」受蒙騙？

洪孟楷質問，9500萬的100萬快篩試劑到底有多少國人使用過？一家民宅公司可以拿下上億標案，更有行政為民間其開脫，「背後水深不敢想像」。