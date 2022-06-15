台灣墾丁陸蟹產卵季　墾管處宣布2022年護蟹交通管制措施

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）每年7至11月是墾丁陸蟹繁殖高峰期，在陸蟹繁殖季前，墾丁國家公園管理處近日對外宣布，今(2022)年6月護蟹交通管制措施並呼籲，行經墾丁海岸公路時，務必減速慢行，禮讓陸蟹等動物先行期望大家的讓路行動能讓陸蟹媽媽的生之路更安全美滿。

墾丁國家公園是台灣陸蟹多樣性最高的地方，墾丁國家公園管理處表示，每年7至11月，亦就是農曆6至10月間，為墾丁陸蟹繁殖高峰期，許多陸蟹媽媽大腹便便在月圓夜晚，往海岸急奔去釋幼，然而生產路途危機四伏，部分陸蟹等動物在橫越馬路慘遭路殺奪命，終止生命旅程。

為此，墾管處預定在今年陸蟹繁殖季辦理台26線香蕉灣砂島路段護蟹交通管制，其管制措施範圍為台26線39.5k至41.5k共2公里，原四線道縮減為二線道，採雙向各縮減外側車道，期間將執行「十分減速慢行，十分蟹謝您」定時封路措施，執行時間為7月13～15日、8月12～14日及（農曆6、7月之15～17日），晚間18時30分至20時30分；及9月10～12日（農曆8月15～17日）為18時至20時。

墾管處說，在管制日期與時段中，採取每封路10分鐘後開放內線道通行10分鐘的作法，並設有前導車引導車流減速，守護陸蟹媽媽能安全過馬路，降海釋幼。

墾管處將在現場偕同保育志工、公路總局第三區養護工程處夥伴進行護蟹保育與宣導工作，希望民眾能將此段時間與空間留給陸蟹媽媽，給予牠們孕育下一代的機會，同時降低這繁殖季的人為干擾，讓生物自然資源永續得以傳承。

墾管處最後再次呼籲，請大家經過墾丁海岸公路時，務必減速慢行，禮讓陸蟹等動物先行，除能讓國家公園的道路更友善平安外，也能為守護國家大自然資源盡一份心力。

向用路人說明護蟹管制緣由。(照片由墾管處提供)