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【台灣蘋果新聞交易港府主導疑雲】香港壹傳媒：未授權處置在台任何業務

By 台灣英文新聞－編輯
2022/06/15 10:42
圖為蘋果新聞網位於內湖的辦公大樓。（中央社檔案照片）

圖為蘋果新聞網位於內湖的辦公大樓。（中央社檔案照片）

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）台灣《蘋果新聞網》（簡稱《台蘋》）出售案，《台蘋》8日宣布完成出售與交接，當時台灣民進黨團提出質疑要求查清楚這筆交易，確認原香港母公司壹傳媒黎智英是否知悉，避免成港府操控傀儡變相成為中資滲透，那麼就是國安問題，啓料事隔一周，香港壹傳媒發布聲明，指出該筆交易未經授權。

香港壹傳媒有限公司14日晚間發出聲明指出，注意到若干媒體報導稱或提出該公司已出售台灣蘋果新聞網或其台灣業務，交易金額為不少於台幣3億元。清盤人澄清，媒體報導的內容並不準確。清盤人及蘋果日報出版發展有限公司（為壹傳媒子公司及持有台灣蘋果新聞網及其業務）的董事，均沒有授權出售或收取任何據稱出售的交易金額。

公告另提出，清盤人及蘋果日報出版發展有限公司的董事現正就據稱出售展開調查，若蘋果日報出版發展有限公司或其在台灣的任何部份業務發生未經授權的處置，將採取必要行動。

【編按：香港壹傳媒清盤 2021年6月港警以違反《國安法》為由逮捕壹傳媒高層、凍結香港《蘋果日報》資產，同年9月5日，香港壹傳媒董事全面請辭，港府財政司向香港法院申請清算解散壹傳媒公司，港府指派譚競正會計師事務所接為清盤人。】

鏡周刊報導，台灣資深媒體人周玉蔻8日曾提出質疑，AVENGERS Limited之前是台灣蘋果的積極買家，掌控人就是香港商人黃浩。根據中國同花順網站顯示，Avengers Limited最終控制人是China Diamond Holdings Company Limited，而China Diamond Holdings Company Limited是由中國的鼎暉投資董事長吳尚志間接持有33.2%的股權，鼎暉投資前身是中國國際金融有限公司（CICC）的直接投資部。

根據《壹週刊》的報導，當時政府就相當關切此交易案是否合法，投審會官員也曾私下就黃浩的資金來源進行了解，發現部分資金來源可能有些複雜，曾要求黃浩補充資料說明，但之後卻沒有下文，黃浩始終未送件。外界當時質疑這麼一大筆錢，似乎非黃浩個人財力所及，也因此媒體不斷質疑他是否為「代客泊車」（替金主買賣）時，黃浩卻避重就輕。

根據《蘋果新聞網》內部對員工的說明，確認新東家是17Live創辦人潘杰賢，他是新加坡人，也是台灣女婿，無中資色彩。《蘋果新聞網》將應新買家要求，在兩個月內完成解雇，8月初再轉移至新公司。內部文件指出，會盡全力爭取員工留任、維持目前薪資，新老闆也有這樣的誠意，但拍板公布的時間未定。未來公司也會以《蘋果新聞網》的名稱繼續運作，新聞不會中斷。
蘋果新聞
中資
潘杰賢
17Live

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