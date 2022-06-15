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訪歐重大突破！台德文化部長首次會談 李永得：兩國交流重要里程碑

台德雙方就文化、自由、民主、人權與轉型正義等議題進行交流

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2022/06/15 10:32
台灣文化部長李永得（右）與德國聯邦文化部長洛特（Claudia Roth）於德國國會會談。（照片由文化部提供）

台灣文化部長李永得（右）與德國聯邦文化部長洛特（Claudia Roth）於德國國會會談。（照片由文化部提供）

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）文化部長李永得14日在駐德代表謝志偉的安排下，與德國聯邦文化部長洛特（Claudia Roth）於德國聯邦國會進行會談，雙方就臺德文化交流及自由、民主、人權與轉型正義等議題進行交流，此次亦為台灣及德國兩國首次文化部長會談。李永得表示，此為「台德文化交流的重要里程碑」。

德國聯邦文化部長Claudia Roth表示，台灣身處在民主與對抗獨裁的最前線，在面對中國挑戰的艱辛困難局勢下，仍以極大的勇氣及民主的實力迎接。她並指出，台灣絕對有權力要求世界上各個民主夥伴一起團結為台灣加油。

李永得則回應到，台灣雖然面對獨裁專制霸權國家的處境，但在蔡英文總統的領導下，台灣以不卑不亢、全力鞏固自由民主的價值，與全世界所有自由民主國家有更深刻的連結。

文化部表示，在會談中，雙方也就人權議題及轉型正義等進行討論，對於台灣成為亞洲第一個同性婚姻合法化的國家，Claudia Roth亦提到在科隆舉辦的同志遊行中，百萬人共同為台灣喝采的場景。而在俄羅斯侵略烏克蘭的議題上，兩位部長都對烏克蘭為自由、民主、人權及主體性等價值，不惜犧牲生命奮戰的精神，表達最崇高的敬意。

會談最後，Claudia Roth除了邀請台灣參加7月3日的科隆同志遊行，也邀請台灣參與柏林、慕尼黑影展等活動，希望用影像將台灣豐富、多元的文化內涵帶至德國，Claudia Roth期盼「台德的交流合作可以加強」。

李永得13日起展開上任後首次出訪歐洲，並將主持台法文化獎頒獎典禮，預計21日返台。

訪歐重大突破！台德文化部長首次會談 李永得：兩國交流重要里程碑

文化部長李永得（右1）贈送德國文化部長洛特（左2）《光-臺灣文化的啟蒙與自覺》展覽圖錄、吳明益《複眼人》德語版及臺灣畫家林惺嶽繪畫絲巾，洛特（Claudia Roth）部長表示感謝並隨即披上絲巾。（照片由文化部提供）
文化
民主
自由
轉型正義
人權

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更新時間 : 2022-06-15 13:00 GMT+08:00

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