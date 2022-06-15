連四年進步 2022年IMD世界競爭力台灣位列第7

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）瑞士洛桑管理學院（IMD）公布「2022年IMD世界競爭力年報」（IMD World Competitiveness Yearbook），台灣於63個受評比國家中位列第7，較去年上升1位，整體排名連續第4年進步。

最新IMD報告公布，2022年世界競爭力前十排名為丹麥、瑞士、新加坡、瑞典、香港、荷蘭、台灣、芬蘭、挪威、美國。IMD以包含經濟表現、政府效能、企業效能及基礎建設在內作為主要評比項目，台灣今年該4項排名分別為第11、第8、第6及第13位。

國發會指出，企業效能與基礎建設項目上，台灣都較去年上升1位次；政府效能表現持平，經濟表現由第6退步到第11位，這是因台灣2020年受疫情影響較為輕微，而2021年本土疫情爆發影響經濟所致。

國發會指出，20項中項評比項目中，「國內經濟」與「經營管理」高居世界前5名；細項評比項目中，台灣也有多項評比項目名列世界前3名，其中「人均金融卡交易額」、「4G及5G行動寬頻占手機市場比例」、「每千人研發人力」等指標高居世界第1。

政府效能上，台灣排名維持第8位。國發會表示，「租稅政策」、「體制架構」與「經商法規」排名進步至第6名、第8名與第21名，反映政府致力營造友善經商環境成效獲認可，標準普爾、惠譽及穆迪三大國際信評機構也陸續調升我國信用評等，排名進步至第16名；經濟學人智庫（EIU）評比民主指數排名也提高至第8位。

企業效能則進步1位次至第6位。國發會表示，「生產力及效率」進步5個名次至第8名，經營管理持平於第5名。其中，企業家精神居世界第1、社會大眾對企業經理人信任高居世界第2位。

國發會指出，金融也進步3位次到第8位，主因疫情加速民眾對金融卡交易取代現金的速度，人均金融卡交易額世界排名由第30位大幅進步至第1位。

基礎建設部分，中央社指出，由去年第14位進步到第13名位。基本建設排名進步1個位次至第37位，其中鐵路密度上升2個位次至第18位；不過在少子高齡化趨勢下，扶養比下滑2個位次至第7位。技術建設進步至第9位，科學建設持平於第6位，凸顯研發人力、數位普及程度高，其中4G及5G行動寬頻占手機市場比例、每千人研發人力排名高居世界第1。

在疫情的嚴峻考驗下，國發會指出，台灣今年競爭力評比仍能獲此佳績，彰顯台灣整體競爭力獲得國際肯定，這是全民共同努力的成果。

另外，國發會表示，政府將以世界競爭力評比優勢、弱勢項目為鑒，持續協助企業加強全球布局，積極協助台商回台投資、前瞻基礎建設、六大核心戰略產業、2050淨零排放等產業轉型升級工作，同時推動永續發展，持續提升整體競爭力。