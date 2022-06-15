台灣水稻新品種誕生 台中200號兼顧全穀營養攝取

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）臺中區農業改良場歷時9年育成低直鏈澱粉品系「中稉育13113號」，並於6月14日通過專家會議審查，正式命名為水稻「台中200號」。新品種在低溫、常溫保存下能維持軟、黏、不易老化等特性，以糙米飯或胚芽米飯食用口感更顯柔軟，在兼顧全穀營養攝取下，可望帶動新一波米食風潮。

臺中農改場李紅曦場長表示，水稻非常適合臺灣栽培，生產力及對環境的適應性力與其他糧食作物相比，皆有極佳的表現，是非常優秀的在地糧食資源。另為呼應聯合國永續發展目標中的「糧食安全(SDG2)」與「永續生產與消費(SDG12)」，該場水稻以多元應用為育種目標，藉以提供營養美味的米食並能穩定農民收益與生產。新育成的「台中200號」的白堊質較低且外觀品質良好、食味極佳，除了供做一般白米，亦適合以糙米飯或胚芽米飯的型態來食用。

臺中農改場水稻育種團隊指出，「台中200號」的直鏈澱粉含量低平均8.5-10.8%（三年度分析結果顯示，變域範圍8.1-11.2%），較「台稉9號」穩定（變域範圍13.6-20.8%）、食味口感不易受氣候變化影響，即使經過4個月儲存也能維持原本的美味，符合國內外米食市場的需求及喜好，冷卻後不易老化的特性也是非常好的優點，可以運用在不同的米食商品開發上。

鄭佳綺助理研究員說明，「台中200號」較「台稉9號」豐產，平均稻穀產量一期作每公頃5,893公斤、二期作4,723公斤，稻穀耐儲性及肥效性佳，但生育後期的稻穀稔實率易受低溫影響，二期作不宜太晚種植。另外新品種對葉稻熱病及褐飛蝨具有一定程度抵抗性，但是對穗稻熱病、白葉枯病、紋枯病、白背飛蝨及斑飛蝨之抵抗性與對照品種「台稉9號」相似，栽培時仍應注意適時防治。

臺中農改場表示，「台中200號」命名核定後，將進一步提出品種權申請。未來將透過區域性推廣，優先與各契作集團產區及農會合作，進行新品種的試種及示範觀摩，並積極拓展更多元化應用的合作機會。

△台中200號(左)與台稉9號(右)的白米外觀，白堊質較少，外觀品質良好。(照片來源：臺中區農業改良場提供)