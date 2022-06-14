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世界最佳侍酒師大賽國手選拔！盧楷文代表台灣出征亞洲大洋洲

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2022/06/14 20:16
左起：選手黃嘉偉、陳冠璋、李庭瑋、亞軍曾思皓、理事長陳定鑫、冠軍盧楷文、紐西蘭駐台辦事處處長魏緹娜、選手葉昌勳、副理事長夏豪均、副會長蕭希...

左起：選手黃嘉偉、陳冠璋、李庭瑋、亞軍曾思皓、理事長陳定鑫、冠軍盧楷文、紐西蘭駐台辦事處處長魏緹娜、選手葉昌勳、副理事長夏豪均、副會長蕭希...

(台灣英文新聞/娛樂組 台北採訪報導)「世界最佳侍酒師大賽」台灣國手選拔賽今(14)日揭曉名單，由盧楷文奪冠將代表台灣出賽。

由台灣侍酒師協會舉辦的「世界最佳侍酒師大賽台灣國手選拔」今日在台北寒舍艾麗酒店登場，6位選手為歷屆台灣最佳侍酒師冠軍，包含2012年冠軍葉昌勳、2015年李庭瑋、2019年盧楷文、2020年曾思皓、2021年陳冠璋、2022年黃嘉偉。

侍酒師有「餐桌上的魔術師」美稱，盧楷文表現亮眼奪冠，即將代表台灣出征今年11月的「亞洲大洋洲最佳侍酒師大賽」，其為公認全世界最重要的侍酒師比賽，國手選拔賽做為進軍世界大賽的暖身賽，競賽題目皆比照國際級正式賽制，從筆試、盲飲到實際操演全英語出題；更特別邀請到前台北米其林二星餐廳主廚黃以綸為本次大賽量身打造餐酒搭配考題菜單。

盧楷文表示，參賽者及競賽內容水準非常高，最大的挑戰在於細節的掌握度，對於今日自己表現滿意，他認為「一名優秀的侍酒師扮演客人跟主廚間的橋樑，讓食物做昇華」。亞軍曾思皓表示，參賽選手都是歷屆冠軍高手雲集，是很棒的舞台，他自謙抱著學習與交流的心態，盡力表現出最佳的一面。

本屆參賽選手來自雙北、南投、台南等縣市，年齡層約於30至45歲間，2019年台灣最佳侍酒師冠軍盧楷文出生於台北市，淡江大學財金系畢業，主攻研究法國、義大利、西班牙產區。曾在新加坡及澳門的米其林餐廳擔任侍酒師，現任米其林二星餐廳Logy侍酒師。

值得一提的是，今年參賽好手之一的黃家偉，為新科台灣最佳侍酒師冠軍，雖然與國手資格擦肩，但其專業表現及熱忱依舊十分亮眼，黃家偉進入餐飲業超過10年，本想當獸醫，但之後考量大環境發展因此選擇就讀東海大學餐旅管理，今日抱持輕鬆及觀摩前輩的謙虛態度應戰，並表示無論成績如何都會不斷精進努力。
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