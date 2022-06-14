富樂快篩試劑涉以中國劣品混充美製•台灣食藥署令業者限期回收237萬劑　大鑫執行長遭收押

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）美國富樂牌（Flowflex）快篩試劑疑遭混中國製劣品，食藥署今天(14日) 宣布，即起禁止輸入及販賣，並要求進口業者大鑫資訊股份有限公司在1個月內，全面回收237萬劑已售出產品。

圖/新竹地檢署

衛福部食藥署下午發布新聞稿指出，有關「Flowflex 富樂家用新冠抗原快速檢測試劑」檢測異常事件，經食藥署等相關單位配合檢調調查，上述產品涉屬非法試劑。

食藥署醫粧組簡任技正林欣慧接受媒體聯訪表示，上週因富樂快篩品管線「C線」異常而發現疑有違法情況，考量非法檢測試劑恐造成診斷錯誤，使COVID-19（2019冠狀病毒疾病）陽性患者無法即刻得到照護及救治，有重大危害人體健康之虞，且影響防疫。

林欣慧說，已依醫療器材管理法，針對大鑫資訊股份有限公司所進口的富樂牌快篩試劑（防疫專案輸入第1110805336號），禁止其輸入、輸出、販賣、供應、運送、寄藏、媒介、轉讓或意圖販賣而陳列。

林欣慧表示，初步掌握共進口237萬劑，目前皆已售出，業者須在1個月內全面回收產品，後續將依檢調的調查結果，決定是否依法予以裁處。

林欣慧說明，若經調查釐清，業者進口產品與核准不符，涉屬未經核准擅自輸入，依醫材管理法規定，可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣1000萬元以下罰金。

如果業者擅用或冒用本人或他人合法醫材的名稱、說明書或標籤，依醫材管理法規定，可處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科2000萬元以下罰金。違規產品回收並沒入銷燬。

大鑫資訊公司涉嫌以中國製快篩試劑混充美國製販售牟利，執行長黃南競因違反詐欺等罪嫌，新竹地檢署向新竹地方法院聲請羈押禁見獲准。

法務部調查局提供新聞資料表示，大鑫在今年獲得衛生福利部食品藥物管理署核准，專案輸入由美國Laboratories,Inc.製造，且已獲美國食品藥品監督管理局（FDA）緊急授權使用的「富樂家用新冠抗原快速檢測試劑Flowflex COVID-19 Antigen Home Test」後，隨後得標國防部軍醫局、新竹縣竹北市公所、台中市政府衛生局、高雄市政府衛生局等單位採購標案。

中央社引述檢方說，有民眾發現，在取得的「富樂家用新冠抗原快速檢測試劑（Flowflex COVID-19 Antigen Home Test）」與美國Laboratories,Inc. 所生產製造已獲FDA緊急使用授權（EUA）者不同，且與採購機關新竹縣竹北市公所等，所定採購規格「美國製」不符。

新竹地檢署檢察長張介欽指分防疫專責檢察官翁貫育指揮偵辦，昨(13日) 指揮法務部調查局新竹縣調查站、台北市調查處，持搜索票大鑫資訊公司辦公處所、倉庫與案關負責人住所共5處，共扣快篩試劑約45萬支等物。

檢方指出，這批快篩試劑並非採購契約所定的美國製品，而是中國製品，且部分品質有瑕疵，無法呈現測試線（T）、品管線（C）的檢測結果。

檢方表示，黃南競涉有違反醫療器材管理法、刑法詐欺、妨害農工商等罪嫌重大，且有串證、反覆實施詐欺罪之虞，今天向新竹地方法院聲請羈押禁見獲准，其他到案的負責人朱壽暉與李姓助理，分別以新台幣100萬元交保、10萬元交保。

檢方說，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫工作已進入關鍵時刻，不容任何擾亂防疫秩序、趁疫情發國難財的犯罪行為，將持續秉持從嚴、從速態度積極執法，守護國人健康。

圖/新竹地檢署