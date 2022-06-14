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【台灣是媽寶國？！】龍應台:美麗的「活水湖」禁游泳「這邏輯令人驚詫」台東縣府回應：擔心遭船艇碰撞

台東縣政府農業處長許家豪14日出面回應稱，當船艇在水面活動時，水中或水下如果有人游泳，可能會發生碰撞事故，發生危險，所以現制早上8時到下午5時禁止游泳。

By 台灣英文新聞
2022/06/14 17:27
圖/<a href="https://www.facebook.com/profile.php?id=100044376251441&__cft__[0]=AZVkKKw1JBWR971ZHMaIX4skFP5DN02UPFdgNjlcf7sLKNGIsayFx2A-iPVi_iKpv8Q8pPVXGZ0JkEXs012c0XZYt1Y6dCW1iMFkLdeKM6YfuwaLvZD35x1hq7wIgF-NFN8kwTKOmLxI-U5F6Mdp459kMauuDkUwhcVzjWKzLkzgfQ&__tn__=-UC*F" role="link" tabindex="0" waprocessedanchor="true">龍應台 - Lung Yingtai</a>

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 前文化部長龍應台在日前在臉書po文表示，近日她在台東活水湖游泳，被管理員吹口哨制止、還猛照相，好像抓現行犯，「台東縣府打造出這麼一片美麗水域，然後禁止人們使用？這邏輯令人驚詫」。

台東縣政府今(14日) 回應，感謝龍應台正面指教，後續會加強員工管理，且儘快完成活水湖委外經營的招標

龍應台 - Lung Yingtai6月11日在臉書貼文談到，日前來到大山大海的台東，努力想克服自己對水的恐懼，海泳之後去浮潛，浮潛之後去滑立槳，滑立槳之後去駕帆船，「我不想愧對大自然，人不應該愧對大自然」。

她指出，帆船課開始前，想先跳下水游泳幾分鐘，活動一下筋骨，突然岸上冒出一個「管理員」吹口哨，然後拿出相機衝著拍照，好像抓現行犯；不說一聲，對一個人猛照相，是多麼侵犯的行為，跟「打耳光」差不多。

龍應台說，問緣由後，知道不是管理員錯，管理員只是執行被交代的任務；活水湖上午8時到下午5時之間禁止游泳，「縣府（台東縣政府）打造出這麼一片美麗的水域，然後禁止人們使用？這邏輯令人驚詫」。

龍應台指出，什麼時候台灣的孩子可以真正自豪「我是海洋之子」呢？什麼時候台灣文化可以真正成為眼界開闊、氣魄宏大的山海文化呢？台東已經做了很多，「可以領先全台灣，做突破精神的山海第一縣吧。

台東縣政府農業處長許家豪14日出面回應，首先感謝龍應台正面指教，並稱會加強管理員的執法方法和態度。中央社引述許家豪說，活水湖原委外經營，但現在尚未完成招標，目前白天有時會有機關體體或學校申請借用從事水上教學，就像龍應台學帆船當天就是帆船學校借用；當船艇在水面活動時，水中或水下如果有人游泳，可能會發生碰撞事故，發生危險，所以現制早上8時到下午5時禁止游泳。

另外，活水湖多次發生溺斃事件，原完全禁止游泳，也引起愛好長泳者抗議，現制改為上午8時到下午5時禁止游泳，並雇用管理員驅離違規泳客。

許家豪表示，活水湖從去年招商至今，因租金問題，目前尚無廠商有意願投標作經營管理，因此，活水湖目前有時段管制作為，但仍鼓勵民眾主動申請舉辦輕艇、帆船、SUP立式划槳非營利的水域活動

游池協台灣游泳池事業協會粉專今天也搞笑po文回應說:

警察⋯來抓歹人哦！

政府其實是怕民眾被帆船撞到啦！大家要體諒。

早上8點至下午5點帆船出入所以「禁泳」

下午5點至早上8點沒救生員所以「禁泳」

大家要體諒喔!

警察⋯來抓游泳ㄟ歹人哦！
台東縣
農業處
龍應台
Lung Yingtai
游泳
帆船

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