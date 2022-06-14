深度走訪深澳 風光明媚好旅遊

新北市瑞芳區深澳漁港， 以盛產小卷出名且漁產種類多元、產量豐沛， 更是全國娛樂漁船數量最多的漁港，在漁港附近有壯觀的象鼻岩、 酋長岩及廣闊視野的海天步道，具有獨特的海洋風情與遊憩特色， 是新北市「嗨漁港」計畫轉型成功的典範之一， 現在正值夏季盛產小卷， 歡迎大家到瑞芳體驗海釣樂趣及品嘗新鮮小卷。

深澳漁港是新北市瑞芳區重要的漁產基地，也是全國知名海釣盛地， 進出娛樂漁船絡繹不絕漁港，以對環境友善的一支釣為主要漁法， 盛產小卷、透抽、白帶魚、鯖魚等沿近海漁獲， 新北市府為推動漁港轉型，推動「嗨漁港」計畫， 辦理多項漁港推廣活動，如夜釣小卷、Minecraft夏日親子 遊、光雕水舞等，其中為吸引年輕族群駐足，與知名遊戲Minec raft(中文譯名:創世神)合作， 於海天步道及漁港周圍設置公仔，將遊戲風格結合漁港設施， 創造別有特色的漁港氛圍，藉此提升漁港觀光人流， 歡迎民眾一起來追尋Minecraft的足跡， 探索深澳漁港之美。

大家在尋找Minecraft之餘， 也可以到深澳漁港海天步道下的嵐海秘境咖啡廳，來杯美味的咖啡， 停下來享受漁港優閒午後時光，相對於海天步道， 在港的另一側則有著奇特壯觀的天然地景， 無論是看著夕照映射在怪石嶙峋的象鼻岩上，或是白晝當空， 到酋長岩觀察游隼盤旋，均是令人神往的特色自然風景， 若向山邊遠眺，九份山城映入眼簾，無論是霞光下的赤色山城， 或是夜間燈火通明的閃亮聚落，從深澳漁港望去，皆可盡覽其貌， 相比於夕照餘暉，夜晚的深澳漁港更是迷人，走進周圍的海產店， 可享受到味美價廉的海鮮小吃，回想那小卷米粉的彈牙可口、 鯊魚羹的滑嫩柔順、炸白帶魚的香酥爽脆、 或是三杯鰻魚的外脆內嫩，每道美食的滋味皆使人回味無窮， 此間若還想體驗遊釣風情，亦可以隨夜間海釣漁船出海釣魚， 體驗海釣的漁家樂趣， 深度感受一整天待在深澳漁港的特色漁港文化，若民眾想自行前往， 亦十分方便，可搭乘台鐵至八斗子火車站， 轉乘鐵道自行車或搭乘基隆客運 791、1051即可到達，此外亦可從台北車站搭乘國光客運 1811(深澳發電廠)抵達，歡迎民眾一起前往深澳漁港尋找Mi necraft公仔合影。

新北市漁業處表示，市府推動「嗨漁港」計畫， 賦予深澳漁港更全面的觀光條件，在設施及環境條件共同營造下， 使漁港逐漸蛻變，讓漁港不再只有傳統漁作功能， 更具有獨特的海洋風情與遊憩特色， 成為民眾朋友出遊觀光的熱門景點。 歡迎市民朋友過來深澳漁港遊玩兼品嘗海產， 感受漁港獨特魅力及享用在地優質漁貨產品享受悠閒的午後時光、 夜釣等的深澳漁港文化；值此遊覽之餘，更不忘勤洗手、 戴口罩及落實相關防疫指引，體驗在地風情時亦可降低染疫風險。

深澳漁港酋長岩。(照片由新北市政府漁業及漁港事業管理處提供)

深澳漁港旁的象鼻岩。(照片由新北市政府漁業及漁港事業管理處提供)

創世神角色苦力怕。(照片由新北市政府漁業及漁港事業管理處提供)

創世神經典幾何人偶。(照片由新北市政府漁業及漁港事業管理處提供)

深漁港環境優美，為出遊的最佳選擇。(照片由新北市政府漁業及漁港事業管理處提供)