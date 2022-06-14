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Herowatch 2兒童智慧手錶組免費帶回家　台南遠東香格里拉「Oh! My Little Hero夏日樂遊趣」住房專案

住好吃好再送現代父母神隊友 打造全方位親子旅宿新體驗

By 台灣英文新聞
2022/06/14 17:14
Herowatch 2兒童智慧手錶組免費帶回家　台南遠東香格里拉「Oh! My Little Hero夏日樂遊趣」住房專案
Herowatch 2兒童智慧手錶組免費帶回家　台南遠東香格里拉「Oh! My Little Hero夏日樂遊趣」住房專案

全家出遊旺季即將到來，瞄準親子旅遊市場，台南遠東香格里拉與台灣兒童智慧手錶第一品牌「關於時間科技Abouttime Tech」合作，推出「Oh! My Little Hero夏日樂遊趣」住房專案，入住寬敞舒適客房，悠閒享受豐盛早餐、館內餐廳用餐及Qi SPA享85折，再贈送總價值近6,000元的育兒神器Herowatch 2兒童智慧手錶乙支及配件好禮乙份。七月起，還可免費體驗周末限定「即刻救援之活力爭霸戰」及「繽紛彩球尋寶樂」水上活動，每房每晚8,000元起。

隨著穿戴式科技不斷運用在兒童安全防護功能上，讓現代父母隨時掌握孩子位置及溝通零距離，台南遠東香格里拉針對親子家庭需求，精心設計「Oh! My Little Hero夏日樂遊趣」住房專案，特邀專為兒童研發出智慧手錶的「關於時間科技Abouttime Tech」合作，隨專案客房贈送育兒神器Herowatch 2兒童智慧手錶及配件好禮，每支手錶皆有光學測量體溫健康偵測及語音等功能，並可另外加購一卡通晶片錶帶，共有黑、藍、粉、紫、黃等五款顏色可供房客訂房時選擇。

「Oh! My Little Hero夏日樂遊趣」住房專案提供多款房型選擇，包含經典的尊榮客房、舒適尊榮家庭房、高樓層特選尊榮客房，或是奢華雅仕套房。專案含兩位大人及一位小朋友翌日豐盛自助早餐；入住期間，可享飯店內中西料理餐廳、大廳茶軒、客房餐飲及位於七樓的日本資生堂頂級 Qi SPA芳療85折等禮遇。7月起，每周六日入住還可免費參加，戶外心型游泳池舉辦適合大小朋友的【即刻救援之活力爭霸戰】；及於兒童戲水池的【繽紛彩球尋寶樂】讓小小孩盡情玩耍。

更新時間 : 2022-06-14 19:51 GMT+08:00

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