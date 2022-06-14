新北推出「We are the best」動畫　63所高中職推廣全民國防教育

新北市教育局日前推出全民國防教育動畫「捍衛台灣 We are the best」，讓全市63所公私立高中職融入國防教育必修課程， 動畫以今年度國防部新制教召為主軸，試行「年年施訓，每次14天 」教召訓練及國防政策，也強調破解假訊息的數位思辨力， 擴大全民國防教育宣導成效。

教育局長張明文表示，俄烏戰爭對世界各國造成衝擊，更顯全民國防 教育課程之重要，透過這次動畫影片推播，並結合「防災重於救災， 離災優於防災」觀念，讓學生秉持堅守有備無患理念， 在災害發生前做最有效預防。

這次推出動畫以全民防衛動員標誌為片頭開端， 透過主角生動活潑對話互動，瞭解標誌七環意涵為精神、人力、 物資經濟、財力、交通、衛生、科技共七項行政動員， 其中精神動員主管機關為教育部。接著說明國防部教育召集訓練新舊 制差異，2022年起局部試行新制教召14天，而今年收到14天教 召通知的後備軍人等同參加2次召集，舊制教召仍維持5至7天訓期 ，教召以穩健推展、逐年試行及滾動修正，提升後備戰力。

此外，這次動畫也強調破解假訊息數位思辨力，提供判斷網路資訊5 W思考法(Who、What、When、Where、Why)及 打擊不實資訊的3步驟(不製造、不亂傳、要查證)， 攜手破解假訊息。而動畫除提供全市各高中職外， 也讓市府一級機關協助推播，全民國防教育推廣層面擴及至社會教育、 政府機關在職教育及國防文物保護等範疇。

樹林高中全民國防教師陳育聰表示，面對現今多元社會， 透過動畫引導最夯國防議題， 讓高中生了解從政府單位到每位國人都是重要一員， 也藉機了解新式教召的規範為14天，更重要的是善用5W思考法辨 識真偽，最終讓國民達成即時動員、即時作戰之效。

錦和高中二年級蔡承龍同學表示， 看完影片後能了解全民國防的重要，因為國防不只是國軍任務， 更是市民皆須了解的。面對國際情勢變化快速， 無法預知戰爭何時會來，惟有平時建立全民國防意識， 危難來時才不會自亂陣腳，正所謂毋恃敵之不來，恃吾有以待之。

中和高中一年級許苡睎同學表示， 影片讓自己對全民國防有更深認知， 也終於知道七環代表意義及分別由何部會所主管。 在疫情肆虐及俄烏戰爭也對國際情勢有所影響與衝擊， 若平時能凝聚全民國防共識，就更能共同守護家園。

教育局表示，希望藉由國防教育影片推廣， 讓學生更了解全民國防教育內容， 同時影片中的破解假訊息數位思辨力是極重要一環， 期望學生能活用於各專業領域中，影片已上傳於教育局YouTub e專屬頻道，歡迎上網觀看(網址: https://www.youtube.com/watch? v=9wKzYTtKHEU)。

樹林高中全民國防教師陳育聰進行全民國防教育課程。(照片由新北市教育局提供)

新北新推出「We are the best」動畫。(照片由新北市教育局提供)