新北推出「We are the best」動畫　63所高中職推廣全民國防教育

新北市教育局日前推出全民國防教育動畫「捍衛台灣 We are the best」，讓全市63所公私立高中職融入國防教育必修課程，動畫以今年度國防部新制教召為主軸，試行「年年施訓，每次14天」教召訓練及國防政策，也強調破解假訊息的數位思辨力，擴大全民國防教育宣導成效。
教育局長張明文表示，俄烏戰爭對世界各國造成衝擊，更顯全民國防教育課程之重要，透過這次動畫影片推播，並結合「防災重於救災，離災優於防災」觀念，讓學生秉持堅守有備無患理念，在災害發生前做最有效預防。
這次推出動畫以全民防衛動員標誌為片頭開端，透過主角生動活潑對話互動，瞭解標誌七環意涵為精神、人力、物資經濟、財力、交通、衛生、科技共七項行政動員，其中精神動員主管機關為教育部。接著說明國防部教育召集訓練新舊制差異，2022年起局部試行新制教召14天，而今年收到14天教召通知的後備軍人等同參加2次召集，舊制教召仍維持5至7天訓期，教召以穩健推展、逐年試行及滾動修正，提升後備戰力。
此外，這次動畫也強調破解假訊息數位思辨力，提供判斷網路資訊5W思考法(Who、What、When、Where、Why)及打擊不實資訊的3步驟(不製造、不亂傳、要查證)，攜手破解假訊息。而動畫除提供全市各高中職外，也讓市府一級機關協助推播，全民國防教育推廣層面擴及至社會教育、政府機關在職教育及國防文物保護等範疇。
樹林高中全民國防教師陳育聰表示，面對現今多元社會，透過動畫引導最夯國防議題，讓高中生了解從政府單位到每位國人都是重要一員，也藉機了解新式教召的規範為14天，更重要的是善用5W思考法辨識真偽，最終讓國民達成即時動員、即時作戰之效。
錦和高中二年級蔡承龍同學表示，看完影片後能了解全民國防的重要，因為國防不只是國軍任務，更是市民皆須了解的。面對國際情勢變化快速，無法預知戰爭何時會來，惟有平時建立全民國防意識，危難來時才不會自亂陣腳，正所謂毋恃敵之不來，恃吾有以待之。
中和高中一年級許苡睎同學表示，影片讓自己對全民國防有更深認知，也終於知道七環代表意義及分別由何部會所主管。在疫情肆虐及俄烏戰爭也對國際情勢有所影響與衝擊，若平時能凝聚全民國防共識，就更能共同守護家園。
教育局表示，希望藉由國防教育影片推廣，讓學生更了解全民國防教育內容，同時影片中的破解假訊息數位思辨力是極重要一環，期望學生能活用於各專業領域中，影片已上傳於教育局YouTube專屬頻道，歡迎上網觀看(網址: https://www.youtube.com/watch?v=9wKzYTtKHEU)。
樹林高中全民國防教師陳育聰進行全民國防教育課程。(照片由新北市教育局提供)
新北新推出「We are the best」動畫。(照片由新北市教育局提供)