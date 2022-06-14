新北Family Maker Day家庭創客日　永續有「疫」思 線上動手玩創意

新北教育局日前舉辦線上家庭創客日活動，由新北25 所創客學校結合聯合國2030永續發展目標SDGs， 陪爸爸媽媽們在家與小孩一起Maker。活動共計有46梯次，5 50組親子家庭參與。參加的家庭向承辦學校領取材料包， 於當日透過線上視訊進行親子創客體驗活動藉由親子共同激盪發想， 營造家庭親子互動關係，培養家庭共創合作氣氛， 產出創意作品並帶動新北市創客風潮。

教育局長張明文表示，這次活動課程以聯合國「2030永續發展目 標」（Sustainable Development Goals，簡稱SDGs）精神出發，規劃多元Family Maker親子互動課程，運用各校創客特色，3D列印、 木工手作、簡易機械、電子元件、資訊科技等盡情創作。

仁愛國小「軟彈獵槍」體驗課程， 融入尊重原住民生態並為永續環境而努力的課程設計，充份展現SD G15保育陸域生態的主題， 如同原住民部落的規範中蘊含生態知識，以輪獵方式管理獵場、 佈置陷阱的時候「留一條路給獵物」，確保動物生生不息， 也確保部落的獵物來源充裕。「個人化環保背袋」，利用ipad的 procreate軟體設計一個獨特親子logo， 熱轉印將自己設計的圖案印在可重複使用的環保背袋， 既個人化且具環保意義，減少使用一次性塑膠袋， 進而減少海洋垃圾，與SDG14保育海洋生態相呼應。

北新國小「臺灣藍鵲飛呀飛」體驗呼應了SDG15保育陸域生態， 從中認識臺灣保育類鳥類及原住民鄒族的神鳥傳說， 使用雷切板材組合而成轉軸機構， 更於作品外觀設計雷雕鄒族傳統紋飾， 並手做臺灣藍鵲於轉動當中振翅，自由翱翔高飛。

另外明志國中「圖騰四連線棋」體驗運用原住民象徵性圖騰與符號， 彩繪與設計四連線棋棋子，認識原住民文化， 達到認識不同文化與尊重及美感陶冶； 成福國小那魯灣原住民風鈴體驗，橫跨藝術及音樂領域， 發揮想像力創作回溯「原民古意」，風鈴的清脆聲也代表思念， 透過學校木塊及原住民綁繩，並以電烙刻劃祈福文， 製作獨一無二的特色禮物。

參與仁愛國小場次的榮富國小三年級黃璿方學生表示， 好愛這把自己實作畫上原住民圖騰的軟彈獵槍，老師介紹得很清楚， 就是鎖螺絲真的好費力，有點難度，很高興能夠選上這堂課， 自己手作也超有成就感，希望以後還有這麼有趣好玩的創客活動。

參與明志國中場次的福營非營利幼兒園學生曹瑋倫表示， 剛收到材料包的時候不知道要怎麼做， 後來在家裡和爸爸弟弟在線上研習跟著林耀坤老師的影片逐步製作完 成「圖騰四連線棋」，還瞭解原住民象徵性圖騰， 認識不同文化超酷的！

2022新北創客SDGs360度虛擬實境主題展，自6月1日起 於新北創客漾官網展出，豐富有趣的創客特色作品， 由新北市創客社群學校及青年局自造者空間暨工具圖書館團隊，秉持 永續城鄉、保育海洋及保育陸域生態三大理念， 使用校園在地特色廢棄物以減碳設計，另外更提供各教育階段別之線 上學習單及實作教材，歡迎市民隨時隨地欣賞作品並一同動手體驗。

學生參與成福國小那魯灣原住民風鈴體驗展示成果。(照片由新北市教育局提供)

學生體驗成福國小那魯灣原住民風鈴體驗，直說好有趣。(照片由新北市教育局提供)

福營非營利幼兒園曹瑋倫透過圖騰四連線棋瞭解不同原住民文化。(照片由新北市教育局提供)