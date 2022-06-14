Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 工商訊息

臺灣土地銀行簽署赤道原則　深化落實永續金融

By 台灣英文新聞
2022/06/14 16:54

為與國際金融同業共同努力深化環境與社會領域風險管理，並協助企業夥伴持續朝向永續經營的目標前進，臺灣土地銀行(以下稱土地銀行)於2022年6月14日正式簽署加入赤道原則協會，成為臺灣第7家簽署導入赤道原則之公股行庫。未來土地銀行將透過實踐赤道原則，協助企業夥伴落實環境、社會、治理(ESG)精神並持續推動永續金融。

赤道原則是由金融機構採行對環境和社會風險進行辨識、評估和管理的風險管理架構，為盡職調查和監測提供最低標準，以支持負責任的風險決策。土地銀行已於2021年設置「永續發展委員會」，並參採「赤道原則」精神執行永續金融相關政策。土地銀行正式簽署成為赤道原則會員後，將評估企業授信案件的環境與社會風險，再由銀行進行後續定期的監測控管，避免資金用途對環境與社會產生重大風險。

氣候變遷對各產業造成的風險日益嚴峻，已成為各國企業都必須重視的挑戰，而金融業更應成為產業轉型的助力。在綠色金融服務方面，土地銀行大力推動綠能產業融資、「5+2」新創重點產業專案貸款、發行可持續發展債券等，透過資金的力量鼓勵產業發展趨向低碳轉型，提升產業韌性，與綠色及永續發展產業攜手共創經濟新動能。

簽署加入赤道原則協會為土地銀行邁向永續發展的重要里程碑，未來土地銀行也將積極接軌國際永續金融趨勢，並秉持誠信經營、穩健成長、永續發展之理念，致力於企業社會責任的實踐。

更新時間 : 2022-06-14 19:50 GMT+08:00

最受歡迎

台灣6/15放寬邊境管制 入境檢疫天數3+4
台灣6/15放寬邊境管制 入境檢疫天數3+4
今晚抬頭看天空！又大又亮「超級滿月」晚間登場 比平常大6%、亮12%
今晚抬頭看天空！又大又亮「超級滿月」晚間登場 比平常大6%、亮12%
【手把手教你填】確診者自主回報疫調系統5/1上線 填報流程詳細圖解
【手把手教你填】確診者自主回報疫調系統5/1上線 填報流程詳細圖解
【更新】台灣疫情中心指揮官陳時中6/12確診•14日又有3官員染疫　周志浩：不鼓勵找出感染源
【更新】台灣疫情中心指揮官陳時中6/12確診•14日又有3官員染疫　周志浩：不鼓勵找出感染源
超帥！阿湯哥《捍衛戰士》台灣國旗被消失惹議　飛行夾克重返大螢幕台灣獨家開賣
超帥！阿湯哥《捍衛戰士》台灣國旗被消失惹議　飛行夾克重返大螢幕台灣獨家開賣
確診不回報當心被罰30萬！即起沒收到簡訊可自行登入健保APP來填寫資料
確診不回報當心被罰30萬！即起沒收到簡訊可自行登入健保APP來填寫資料
5/17起「0+7」上路！「打滿3劑疫苗者」免隔離　快篩陰可外出採買、工作
5/17起「0+7」上路！「打滿3劑疫苗者」免隔離　快篩陰可外出採買、工作
【6/13台灣本土+45081　死亡+109　兒童重症+1】台灣首見BA.4、BA.5　邊境攔截5例Omicron亞型變異株
【6/13台灣本土+45081　死亡+109　兒童重症+1】台灣首見BA.4、BA.5　邊境攔截5例Omicron亞型變異株
台灣各級學校、補習班「確診停課標準」放寬　5月8日起不再全校停課　　
台灣各級學校、補習班「確診停課標準」放寬　5月8日起不再全校停課　　
居隔「3+4」26日實施 自主防疫可搭大眾交通、上班禁餐廳內用
居隔「3+4」26日實施 自主防疫可搭大眾交通、上班禁餐廳內用