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台灣央行周四開會前夕 經濟部長指升息不是萬靈丹

By 台灣英文新聞－編輯
2022/06/14 16:48
台灣經濟部長王美花。

台灣經濟部長王美花。 (來源 中央社)

( 台灣英文新聞 / 財經組綜合報導 ) 本周美國、英國、台灣等國央行將宣布利率決策，先是美國聯準會周三 (15日) 舉行利率決策會議，台灣周四（16日）也將召開理監事會議，隨著市場預期美聯準會有激進升息舉措後，引發資本市場焦慮美股大跌，台灣經濟部王美花今（14）日表示，目前看來各國升息難免，但「台灣不應該只用升息解決（通膨）問題」，指政府還有各式各樣的措施因應。

此前聯準會已一再預告本次會議將升息2碼 ( 高盛甚至預估可能會到3碼 )，金融市場已反應這兩次會議的可能決策。

英格蘭銀行本周四也將舉行決策會議，市場已充分反應升息1碼。在5月會議時，英國央行已警告經濟衰退的風險，部分官員甚至支持暫停升息，因此，本周擴大升息的機率應該不高。

日本銀行則是周五召開會議，總裁黑田東彥已一再表達不會放棄寬鬆貨幣政策，不過由於日圓走弱造成輸入性通膨，外界預期若持續升高，日銀或許在7月或9月調整貨幣政策。

王美花今天接受廣播節目「新聞放鞭炮」專訪，她在節目中表示台灣去年就有透過各項政策來抑制通膨，也讓台灣在全球通膨浪潮中相對穩定。她直言，對台灣而言，不應該只是用升息來解決通膨問題，政府還有其它政策工具可以利用以達到一樣的目標。

她補充，台灣政府去年發現小麥、玉米價格飆升，就針對關稅、營業稅進行減免；能源方面，中油也透過油價公式調整去吸收，因此整體來看，台灣的物價穩定度相對較高，把輸入性通膨傷害降到最低。

主持人周玉蔻也問到新冠疫情對國內餐飲業磨難甚長且深重，詢問是否有可能再推出振興五倍券提振內需，她立即回應「沒有這個規劃」，強調「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」已由立法院延長期限至6月底，沒有再增加預算，若要再增加預算、花任何錢或延長時間，都要經過立法院同意。
通膨

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