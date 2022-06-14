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【6/14台灣本土+66119　死亡+123】台中新增數全台之冠　高雄居次

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/06/14 14:21
【6/14台灣本土+66119　死亡+123】台中新增數全台之冠　高雄居次

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(14)日公布國內新增66,189例COVID-19確定病例，分別為66,119例本土個案及70例境外移入；另確診個案中新增123例死亡。

指揮中心表示，今日新增之66,119例本土病例，32,025例男性，34,070例女性，24例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲以上。個案分佈以臺中市(10,210例)最多，高雄市(9,625例)居次，新北市(7,857例)排名第三。

今日新增中重症共285例，分別為中症172例、重症113例，輕症、無症狀比例為99.63％。另外，兒童、青少年無新增重症、死亡個案。

指揮中心指出，今日新增123例本土病例死亡個案，為62例男性、61例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、119例具慢性病史，79例未接種3劑COVID-19疫苗，含48例無疫苗接種史，年齡超過80歲以上有64例。確診日介於今(2022)年5月3日至6月12日，死亡日期介於5月21日至6月12日。

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指揮中心說明，今日新增70例境外移入個案中，44例男性，26例女性；年齡介於未滿5歲至70多歲，感染國家為美國(8例)，泰國、德國、越南及西班牙(各1例)，餘58例感染國家調查中。入境日介於今年6月9日至6月13日。

指揮中心統計，截至目前國內累計3,003,501例確診，分別為13,535例境外移入、2,989,912例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計4,403例COVID-19死亡病例，其中4,388例本土，個案居住縣市分布為新北市1,375例、臺北市773例、桃園市324例、臺中市318例、高雄市308例、臺南市214例、彰化縣169例、基隆市138例、屏東縣134例、宜蘭縣97例、南投縣82例、雲林縣74例、花蓮縣72例、新竹縣60例、嘉義縣59例、臺東縣56例、苗栗縣51例、嘉義市45例、新竹市27例、金門縣7例、澎湖縣5例；另15例為境外移入。
新增確診
台中
高雄
新北

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