【全裁掉?!】北市勞動局證實: 台灣《蘋果新聞網》8月9日裁員280人

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（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）台灣蘋果新聞網8日宣布完成出售、交接，強調大部分員工將轉移新東家留用。不過，台北市勞動局今(14日) 表示，已收到蘋果新聞網通報的大量解僱計畫書，預計在8月9日裁員280人、幾乎全部員工都遭裁!

台北市勞動局就業安全科長陳昆鴻今表示，蘋果新聞網在10日將解僱計畫書寄送給勞動局，通知預計在8月9日解僱280人，符合大量解僱勞工保護法中60天前通知的規定。

不過，大解法同時規定，解僱計畫書應同時通知相關單位、人員並公告揭示，有蘋果新聞網員工卻反映只有聽說，沒有看到正式通知。

對於蘋果新聞網此次解僱過程是否有違法疑慮，陳昆鴻說，會請資方提供依法將解僱計畫書公告揭示的佐證。

根據大量解僱勞工保護法規定，同一事業單位同一廠場僱用勞工人數在200人以上未滿500人，若要在60天內解僱1/4勞工或單日解僱超過50人，就要在60天前將解僱計畫書通知主管機關及相關單位或人員，並公告揭示。

中央社報導，蘋果新聞網3月勞保投保人數約為300人。中時新聞網則稱，截至今年3月底為止，蘋果日報共聘有285名員工。

三立新聞報導, 目前勞資雙方將透過自主協商機制尋求共識，若失敗，北市勞動局將介入強制協商。

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蘋果新聞網8日曾發表聲明, 全文如下：

重重磨難、幾經風雨，台灣《蘋果》完成交接，《蘋果新聞網》將以更新穎、更亮眼的形式服務讀者。回首這1年，香港總公司面臨全球新聞史上前所未見的風暴，加上港蘋資金被凍結，以致台蘋金流斷鏈，這股媒體風暴，不僅驚詫，更是新聞史上絕無僅有。

今日，台灣《蘋果》創報精神領袖、也是台灣分公司法人代表的葉一堅先生，親自向大家表示，因為台灣大量解僱法要在六十天前宣告，所以召開一級主管會議。他說：「大部份的同事都可以轉移到新東家及安然留用，我也會和大家一齊留用去新東家，並擔任他們的榮譽主席。」至於新東家的主席及執行主席稍後公布。

回首19年前，2003年5月2日，台灣《蘋果日報》横空出世，以港式訓練的視角與論點，不同以往的編排方式成功聚焦，引領風騷新聞界十數年；隨著網路世代興起，《蘋果新聞網》應運而生，紙本與網路並駕齊驅，創造雙贏局面。

然而這樣的盛況，隨著集團驟變，台灣《蘋果日報》不得已無奈停刊，紙網雙創的輝煌成了時光洪流裡一抹影子，只剩下《蘋果新聞網》憑藉曾創下每日平均2500萬點閱的紀錄，為《蘋果》這塊招牌點燈續命。

在巨大的艱困中，《蘋果》同仁仍忍耐著撐下去。《蘋果新聞網》有高達400萬人的註冊會員數，開啟訂閱先河、在新聞史上留下光榮一頁。《蘋果》注重影音呈現，2008年起即致力動畫與影片製作，口碑無數。而後臉書注重影片投放、直播興起，更證明《蘋果》洞燭機先，走在時代之前。

《蘋果》新聞的初心不能忘；永遠會為讀者發不平之聲、踢爆腐敗黑手、揭名流假面、撕社會黑幕。《蘋果》驍勇善戰的採訪團隊仍然努力跑獨家，永遠堅持24小時365天為你跑新聞！

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