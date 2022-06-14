中國警告將以軍事回應台獨　國際分析：台海戰爭暫無可能

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）今（2022）年5月底，拜登曾抨擊中國持續軍機擾台是「與危險調情」，並承諾提供台灣軍事援助；中國國防部長魏鳳和因此於上周的香格里拉對話強調，中國將不惜為領有台灣而戰，這也是近年來中國在台灣問題上最強硬的表態。

香格里拉對話由英國國際戰略研究所（IISS）以及新加坡國防部亞洲安全峰會辦公室共同舉辦，是亞洲最重要的安全峰會之一，因疫情停辦2年後，於上周再度舉辦，今年有28國參與，烏克蘭總統澤倫斯基也有以視訊方式發表特別演講。

魏鳳和在會上指控美國支持台灣獨立，並對此進行回應強調，如果有任何人或國家膽敢將台灣與中國分離，中國將不惜一戰，且將竭盡所有資源戰至最後一刻，對美國警告意味濃厚。

事實上，長久以來，外界都擔心台海戰爭將起於中國嘗試以武力強行統一台灣，這幾年中美對抗的升溫更加深了此一擔憂，不過許多分析認為，至少現階段還不用擔心中國動武。

新加坡東南亞研究所（ISEAS）的高級研究員瓊（William Choong）指出，在烏克蘭戰爭進行中的當下，中國武力犯台的念頭必須要再三評估，這是因為中國跟全球貿易體系的連結遠比俄國緊密，一旦開戰將會受到比俄國更大的經濟衝擊。

另一方面，美國其實也不願意被捲入一場代價高昂的亞洲軍事衝突，拉惹勒南國際研究學院的研究員許瑞麟（Collin Koh）則說，兩國都在對外展現強硬的一面，同時仍在了解對方用字的情況下，盡力避免衝突爆發的風險，而願意在對話中會面，就代表著雙方仍願意坐下來試著達成共識。

儘管如此，中國的「灰色地帶戰爭」（grey zone warfare）仍會持續，這包括更頻繁的派出戰機，同時以假消息進行認知作戰等，不過至少對中美兩強而言，維持現狀仍是最佳解。

新加坡大學中國專家莊嘉穎（Ian Chong）認為，雖說好消息是兩國都不願見到事態升級，但是情況也不會好轉，維持現狀其實就代表著我們會一直卡在這個不好不壞的尷尬局面中。