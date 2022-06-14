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《魷魚遊戲2》要來囉！Netflix釋出前導預告　5大劇情亮點搶先曝光

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2022/06/14 10:25
《魷魚遊戲》李政宰奪下「美國演員工會獎」視帝(圖/美聯社)

《魷魚遊戲》李政宰奪下「美國演員工會獎」視帝(圖/美聯社)

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導) Netflix於官網預告，紅遍全球的影集《魷魚遊戲》(Squid Game)第二季要來啦！

綜合外媒報導，《魷魚遊戲》自2021年9月上架後，成為Netflix收視率最高的影集，並且成為首部獲得「美國演員工會獎」（Screen Actors Guild Awards）提名及得獎的非英語劇集，男主角李政宰和鄭浩妍奪下視帝后。

Netflix於13日在推特宣布《魷魚遊戲》第二季將正式回歸，並發布僅有10秒的前導預告，消息一出引起熱烈回應。

導演黃東赫特別寫信給全球影迷，「他花了12年寫完《魷魚遊戲》第一季劇本，但只有12天該影集就成為Netflix收視最高的節目。第2季即將到來，奇勳要回來了，（遊戲）負責人也要回來了！拿著畫片的西裝男（孔劉）說不定還會回來；也可以見到123木頭人娃娃英熙的男朋友哲秀。」

《魷魚遊戲》故事講述手頭拮据的參賽者，參加童年遊戲競賽爭奪鉅額獎金的機會，因節目而產生許多網路梗圖，也刺激綠色運動服銷售。

《魷魚遊戲2》要來囉！Netflix釋出前導預告　5大劇情亮點搶先曝光
黃東赫寫給全球影迷的信。（圖／翻攝自Netflix官方推特）
魷魚遊戲

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更新時間 : 2022-06-14 10:39 GMT+08:00

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