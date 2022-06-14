台灣新媒體藝術家veeeky西班牙電子音樂節演出　《北冥姣麗》後人類世代傳說的反思

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導) 台灣電子藝術家veeeky將於世界知名的前衛電子音樂節「Sónar」演出。

西班牙電子音樂節「Sónar」將於6月16日起在巴塞隆納展開為期三天的音樂盛會，今（2022）年音樂節首度與文化部合作，新媒體藝術家veeeky（吳維佳）將演出作品《北冥姣麗》，活動首日將帶給觀眾奇幻的電音體驗。

文化部新聞稿表示，veeeky長年耕耘科技藝術及電子音樂領域，以奇幻絢麗的風格享譽國際。在物聯網、算法、賽伯格主義、後人類時代及仿生藝術的語境下，其表演作品圍繞著當代社會與科技技術的思考、聲音、視覺、舞台情緒與觀者表演者之間的彈性，以至於內在的敘事及當代社會符號所產生的共情。

《北冥姣麗》是一個後人類世代的傳說，作為微個體的自我，與「科技」交涉中的冒險過程，並搭配3D視覺影音背景演出。veeeky指出，她創作最大目的是讓觀者思索當代社會可能的生活方案，而科技不只是一種媒介，而必須是基於分析社會學對當代社會的理解。veeeky表示，有機會登上Sónar這座充滿歷史卻先鋒的表演舞台，希望能分享最新的視覺及音樂，在這個瞬息萬變的時代，提出一點反思。

駐西班牙代表處文化組長張祐瑄表示，期盼透過本次與Sónar電子音樂節的合作，協助搭建更多台灣新媒體藝術家的表演舞台，提供表演機會，並提高我國電子音樂創作在國際上的知名度。

Sónar電子音樂節1994年由西班牙精銳音樂（Advanced Music, S.L.）Sergio Caballero、Enric Palau及Ricard Robles創立，隨著新媒體科技的演進，現已成為世界最大電子音樂節之一，同時也是實驗音樂的練兵場及新創科技的實驗室。

Sónar電子音樂節

veeeky演出場次：6月16日（四）14:00-14:45（巴塞隆納蒙其克博覽會園區Fira Montjuïc SonarComplex展廳）

活動網址：https://sonar.es/es/2022/artistas/veeeky-presented-by-ministry-of-culture-of-taiwan