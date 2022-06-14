Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 運動娛樂

台灣新媒體藝術家veeeky西班牙電子音樂節演出　《北冥姣麗》後人類世代傳說的反思

By 娛樂組, 台灣英文新聞－編輯
2022/06/14 09:23
veeeky將於世界知名的前衛電子音樂節「Sónar」演出(圖/文化部)

veeeky將於世界知名的前衛電子音樂節「Sónar」演出(圖/文化部)

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導) 台灣電子藝術家veeeky將於世界知名的前衛電子音樂節「Sónar」演出。

西班牙電子音樂節「Sónar」將於6月16日起在巴塞隆納展開為期三天的音樂盛會，今（2022）年音樂節首度與文化部合作，新媒體藝術家veeeky（吳維佳）將演出作品《北冥姣麗》，活動首日將帶給觀眾奇幻的電音體驗。

文化部新聞稿表示，veeeky長年耕耘科技藝術及電子音樂領域，以奇幻絢麗的風格享譽國際。在物聯網、算法、賽伯格主義、後人類時代及仿生藝術的語境下，其表演作品圍繞著當代社會與科技技術的思考、聲音、視覺、舞台情緒與觀者表演者之間的彈性，以至於內在的敘事及當代社會符號所產生的共情。

《北冥姣麗》是一個後人類世代的傳說，作為微個體的自我，與「科技」交涉中的冒險過程，並搭配3D視覺影音背景演出。veeeky指出，她創作最大目的是讓觀者思索當代社會可能的生活方案，而科技不只是一種媒介，而必須是基於分析社會學對當代社會的理解。veeeky表示，有機會登上Sónar這座充滿歷史卻先鋒的表演舞台，希望能分享最新的視覺及音樂，在這個瞬息萬變的時代，提出一點反思。

駐西班牙代表處文化組長張祐瑄表示，期盼透過本次與Sónar電子音樂節的合作，協助搭建更多台灣新媒體藝術家的表演舞台，提供表演機會，並提高我國電子音樂創作在國際上的知名度。

Sónar電子音樂節1994年由西班牙精銳音樂（Advanced Music, S.L.）Sergio Caballero、Enric Palau及Ricard Robles創立，隨著新媒體科技的演進，現已成為世界最大電子音樂節之一，同時也是實驗音樂的練兵場及新創科技的實驗室。

Sónar電子音樂節
veeeky演出場次：6月16日（四）14:00-14:45（巴塞隆納蒙其克博覽會園區Fira Montjuïc SonarComplex展廳）
活動網址：https://sonar.es/es/2022/artistas/veeeky-presented-by-ministry-of-culture-of-taiwan
北冥姣麗
veeeky
電音
電子音樂節
西班牙
Sónar

相關新聞

美國現罕見猴痘病例 疑與歐洲疫情有關
美國現罕見猴痘病例 疑與歐洲疫情有關
2022/05/19 14:18
台灣立陶宛友好！力促樂壇新秀LÜCY歐洲巡演　熱門單曲搶先聽
台灣立陶宛友好！力促樂壇新秀LÜCY歐洲巡演　熱門單曲搶先聽
2022/05/19 10:21
烏克蘭樂團勇奪歐洲歌唱大賽冠軍　主唱寫給母親歌曲成為感人國歌
烏克蘭樂團勇奪歐洲歌唱大賽冠軍　主唱寫給母親歌曲成為感人國歌
2022/05/15 15:46
「財經網紅」太多 澳、英將立法管制
「財經網紅」太多 澳、英將立法管制
2022/03/22 20:15
【最新】繼貝里斯總理、宏都拉斯總統後•西班牙國王也確診　台灣賴清德副總統最新快篩維持陰性
【最新】繼貝里斯總理、宏都拉斯總統後•西班牙國王也確診　台灣賴清德副總統最新快篩維持陰性
2022/02/10 12:06

更新時間 : 2022-06-14 09:59 GMT+08:00

最受歡迎

台灣6/15放寬邊境管制 入境檢疫天數3+4
台灣6/15放寬邊境管制 入境檢疫天數3+4
【更新】台灣疫情中心指揮官陳時中6/12確診•副手陳宗彥暫代職務　蔡總統無接觸•行政院急清消
【更新】台灣疫情中心指揮官陳時中6/12確診•副手陳宗彥暫代職務　蔡總統無接觸•行政院急清消
【手把手教你填】確診者自主回報疫調系統5/1上線 填報流程詳細圖解
【手把手教你填】確診者自主回報疫調系統5/1上線 填報流程詳細圖解
超帥！阿湯哥《捍衛戰士》台灣國旗被消失惹議　飛行夾克重返大螢幕台灣獨家開賣
超帥！阿湯哥《捍衛戰士》台灣國旗被消失惹議　飛行夾克重返大螢幕台灣獨家開賣
確診不回報當心被罰30萬！即起沒收到簡訊可自行登入健保APP來填寫資料
確診不回報當心被罰30萬！即起沒收到簡訊可自行登入健保APP來填寫資料
5/17起「0+7」上路！「打滿3劑疫苗者」免隔離　快篩陰可外出採買、工作
5/17起「0+7」上路！「打滿3劑疫苗者」免隔離　快篩陰可外出採買、工作
居隔「3+4」26日實施 自主防疫可搭大眾交通、上班禁餐廳內用
居隔「3+4」26日實施 自主防疫可搭大眾交通、上班禁餐廳內用
【6/13台灣本土+45081　死亡+109　兒童重症+1】台灣首見BA.4、BA.5　邊境攔截5例Omicron亞型變異株
【6/13台灣本土+45081　死亡+109　兒童重症+1】台灣首見BA.4、BA.5　邊境攔截5例Omicron亞型變異株
台灣各級學校、補習班「確診停課標準」放寬　5月8日起不再全校停課　　
台灣各級學校、補習班「確診停課標準」放寬　5月8日起不再全校停課　　
花生香菜加聖代、漢堡！？台灣漢堡王：台式刈包、潤餅冰淇淋為靈感來源
花生香菜加聖代、漢堡！？台灣漢堡王：台式刈包、潤餅冰淇淋為靈感來源