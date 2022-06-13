立陶宛經濟部：今年秋天將在台灣設貿易辦事處

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）根據外電報導，立陶宛經濟部今天(13日) 表示，立陶宛將於今年秋天在台灣開設貿易辦事處!

路透外電報導，今年(2022年) 一月，立陶宛當局曾透露計畫春季之前在台灣開設貿易辦事處。

去年(2021年) 11月，台灣在立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）開設「駐立陶宛台灣代表處」，中國政府認為此舉違反「一中」原則，不斷對立陶宛施壓。

另一方面，立陶宛經創部政次聶琉嫻娜（Jovita Neliupšienė）正率團訪問台灣，財政部長蘇建榮12日設宴接待，與立陶宛方面盤點台灣成立的中東歐融資基金方案、輸銀與立陶宛融資機構等金融合作進度，並就稅務合作議題進行交流，深化台、立財經合作。

財政部長蘇建榮

12日設宴接待立國訪團

立陶宛經濟暨創新部政務次長聶琉嫻娜率官員及重要科技企業領袖於12日抵台，展開為期4天深化雙邊經貿合作訪問。

台灣財政部今天(13日) 指出，國家發展委員會主委龔明鑫去年10月率領跨部會政府官員、研究機構、公協會及產業代表，組成中東歐經貿考察團拜訪斯洛伐克、捷克及立陶宛；財政部政務次長阮清華、合作金庫商業銀行董事長雷仲達、中國輸出入銀行總經理戴燈山，及財政部國際財政司人員隨團。

財政部表示，聶琉嫻娜這次回訪，由蘇建榮與前述人員12日接待歡迎；蘇建榮在會中與立方盤點中東歐融資基金方案、輸銀與立陶宛融資機構等金融合作進度，並就稅務合作議題進行交流。

財政部指出，台灣已成立中東歐融資基金，將以10億美元為額度，促進台灣與立陶宛等中東歐國家產業合作；輸出入銀行也將與立陶宛融資機構INVEGA合作，提供融資保證，促進立陶宛企業向台灣進口商品。

聶琉嫻娜表示，去年台灣代表團訪問立陶宛，為雙方產業開啟合作機會，立陶宛在雷射、金融科技等領域具相當優勢，台灣亦有強項產業，相信中東歐融資基金及輸銀提供INVEGA融資保證等金融合作，可促進台立雙邊投資及貿易，建立雙方產業更全面合作關係。

蘇建榮則向立陶宛訪團表示，財政部所屬台灣菸酒公司，於今年初收購2萬多瓶立陶宛生產的蘭姆酒，為增進台灣民眾對立陶宛蘭姆酒瞭解，他與龔明鑫共同拍攝以蘭姆酒製作巧克力影片，讓該批蘭姆酒上架後隨即銷售一空，為台灣民眾全力支持立陶宛最佳證明。

蘇建榮強調，欣見台灣與立陶宛經貿關係持續升溫，去年阮清華訪問立陶宛，為消除各項障礙、提升雙邊經貿投資，與立陶宛財政部就推動稅務相關合作達成共識；期盼立陶宛儘速設立在台代表處，促進雙方更迅速有效溝通，全面深化台灣與立陶宛合作夥伴關係。

訪團13日拜會科技部

今天稍早科技部政務次長林敏聰接見訪團一行，就新創產業與半導體人才培育交換意見。聶琉嫻娜表示，盼與台灣在半導體、雷射科技與基因科學等領域進一步合作與交流。

立陶宛訪團也將於明天(14日) 拜訪台灣半導體中心及新竹科學園區。

科技部今天發布新聞稿表示，林敏聰上午接見立陶宛經濟及創新部政務次長聶琉嫻娜（Jovita Neliupšienė）、總理顧問保里爾斯．盧高斯卡斯（Paulius Lukasuskas）及經創部、投資局等訪賓一行。

科技部表示，本次會談雙方就新創產業與半導體人才培育交換意見，科技部分享推動科研創業與建立台灣科技新創基地（TTA）的經驗及做法，國研院台灣半導體中心也將與立國在半導體領域人才培育進行合作與交流。

林敏聰表示，科技部與立陶宛科學、教育暨體育部及拉脫維亞科學教育部，自2000年開啟台灣、拉脫維亞、立陶宛三邊共同研究合作機制，促成學者間密切交流，目前已累積60餘件科研計畫，並持續進行中。

林敏聰說，科技部長吳政忠於2021年10月跨部會組成的中東歐訪問團訪立陶宛時，見證科技部轄下國研院國家太空中心與NanoAvionics公司簽署合作備忘錄，科技部肯定台、立兩國在基礎科學與前瞻科研方面都有密切互動與交流。

聶琉嫻娜指出，立陶宛與台灣有相同的價值與理念，在雷射科技與基因科學方面有卓越發展基礎及產業聚落。她說，立陶宛目前全力發展以科學為內涵的產業模式，盼與台灣在半導體、雷射科技與基因科學等領域進一步合作與交流。

另外，科技部補充說明，為強化台灣與中東歐國家科研合作及交流，並考量立陶宛在雷射科技、金融科技及生命科學方面的快速發展，當時開設駐立陶宛台灣代表處時，即增設科技組。

科技部表示，科技組也由具電機及醫工背景的中國醫藥大學教授程大川擔任首任組長，未來將就台立雙方優勢領域，推動人才交流與科研合作。