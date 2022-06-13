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女孩們小心！「瘦」膽固醇也可能過高　飲食、運動強度是關鍵

By 健康醫療網／記者林哲遠報導, 健康醫療網
2022/06/13 19:00
女孩們小心！「瘦」膽固醇也可能過高　飲食、運動強度是關鍵

女孩們小心！「瘦」膽固醇也可能過高　飲食、運動強度是關鍵

【健康醫療網／記者林哲遠報導】多數女性都有節食、減肥的經歷，鑑於肥胖不但影響外觀也連帶導致三高的健康問題，然而，「瘦子」其實也有「高膽固醇」的問題，慈濟醫院腎臟科營養師戴岑樺表示，瘦不代表就是健康的，這是一個很大的迷思，有可能本身的體脂肪較高，也就是所謂的「泡芙人」。

膽固醇過高就不健康嗎？膽固醇也有分好、壞

戴岑樺指出，膽固醇過高仍要必須要去觀測，低密度膽固醇、3酸甘油酯、高密度膽固醇等數據，這些都會對身體有些不一樣的影響。若以總膽固醇來看，飲食、生活作息、運動習慣等等都是影響總膽固醇的因素。

戴岑樺也建議，膽固醇過高的患者，通常可以先從飲食、運動、生活習慣開始著手改變，除非真的沒辦法，醫生才會開立藥物，也可透過TLC （therapeutic lifestyle changes)治療性生活方式改變其方式包含，降低飽和脂肪酸、膽固醇攝取、提升攝取水溶性膳食纖維、減輕體重、增加活動等方法。

瘦子為什麼膽固醇會過高？

一名20初歲的上班族女性在收到體檢報告時發現，自己的總膽固醇是250mg/dl、低密度脂蛋白膽固醇152mg/dl，平時有在運動且身形偏瘦的她感到疑惑，為何自己膽固醇會過高。

瘦的人也有在運動？為什麼膽固醇會高？戴岑樺解釋，瘦不代表就是健康的，這是一個很大的迷思，有可能本身的體脂肪較高，也就是所謂的「泡芙人」，若在飲食方面習慣食用零食、甜食等，或是喜歡吃一些飽和性脂肪酸較多的食物，就會導致膽固醇量較高。

戴岑樺補充，運動方面則要看「強度」多少，運動的強度若較低也會影響膽固醇，包含睡眠的狀況、抽菸習慣也都會連帶影響膽固醇。

改善飲食、運動習慣！2~3月膽固醇就會有所變化

戴岑樺建議，在零食、甜食的「精緻糖」部分要比較少量的攝取，增加一些水溶性膳食纖維的食物包含，麥片、燕麥、茄子、蘋果、香蕉等，並減少攝取紅肉以用「白肉」取代，也可以多補充魚類、魚油來幫助降低膽固醇、心血管風險的問題。

至於運動，戴岑樺表示，可以依照美國運動醫學會（ACSM）的指標，中等強度的運動一週要有150分鐘以上，也就是一週3～5 天，每次20分鐘～60分鐘的連續性或間斷性的有氧運動，強度達最大心跳數要達到130；高等強度的運動，一週要75分鐘以上，也就是每週至少安排一天去做重訓。

戴岑樺表示，如果要去看數值的整個變化性的話，通常都是建議，可能需要2到3個月，「你花了一段時間把身體搞成這樣，當然也需要花一段時間把身體改回去！」在改善飲食跟運動的過程中至少需要2個月再去看的變化會比較準確一點，因為短時間去看，體重下降可能只是脫水，主要還是要拉長時間。

【延伸閱讀】

「慢性腎臟病」照護3關鍵　避免洗腎宿命

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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54047
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更新時間 : 2022-06-16 12:54 GMT+08:00

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