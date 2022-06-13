告別大麥克 俄國新麥當勞《好吃，就這樣》盛大開幕

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）睽違三個月，麥當勞回來了。或者沒有。俄國新漢堡店12日在莫斯科普希金廣場（Pushkin Square）等15處重新開張，標誌著後麥當勞時代的來臨，新名字新招牌迎來新氣象，惟大麥克已成追憶。

美國速食業龍頭麥當勞（McDonald’s）3月暫停在俄營運，5月宣布全面撤出，接棒的餐廳新名直到開幕前數小時才揭曉，俄文Vkusno-i Tochka，英譯Tasty and that’s it，中譯《好吃，就這樣》。

麥當勞的經典金色拱門M也在前幾日陸續撤下，換上象徵「兩根薯條與一顆漢堡」的新logo，配上廣告詞「名字換了，愛猶在」（The name changes, love stays）。

綜合路透與美聯社報導，開幕當天，人潮湧入普希金廣場門市，但時移勢易，盛況已不若30年前。1990年，俄羅斯首家麥當勞就開在此處，是蘇聯從鐵幕走向開放的重要一步，人龍排了數小時，急於品嘗西方資本主義的滋味。

新餐廳硬體無甚改變，Vkusno-i Tochka執行長帕羅耶夫（Oleg Paroev）致力要維持一貫的品質與氛圍。然而，菜單變少了，大麥克消失了，麥香魚變成魚堡，一些常見口味的漢堡與冰炫風也隨風而逝。

留下的味道都沒變，但由於可口可樂（Coca Cola）也暫停營運，未來將尋找新的軟性飲料供應商。代表性餐點大麥克既已吃不到了，買下俄國麥當勞經營權的加盟商戈佛（Alexander Govor）打包票，會研發更好的招牌產品，客人絕對滿意。

麥當勞在俄國留下850間分店，戈佛並未揭露究竟以多少金額買下這漢堡王國，僅稱是一「象徵性數字」，遠低於市價。根據協議，所有62,000名員工都會留用至少兩年，預計本月底前重新開幕200家門市。

《好吃，就這樣》的誕生，除了是全球新秩序的象徵，也可視作俄國在西方制裁下能否經濟自立的試金石。由於法規允許麥當勞於15年內購回俄國店家，麥當勞還會回來嗎？對於這個可能性，戈佛只淡淡地說，「他們已表明無意買回。」

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俄國麥當勞接班餐廳新開張（圖／美聯社）