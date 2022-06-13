期交所店頭集中結算業務獲金管會認可 為合格集中結算交易對手

臺灣期貨交易所店頭衍生性金融商品集中結算業務(店頭 集中結算業務)於2022年6月9日取得金融監督管理委員會認可為合格集中結算交易對手(Qualifying Central Counterparty, QCCP)。

期交所表示，金融機構完成店頭衍生性金融商品交易， 將交易契約提交到期交所進行集中結算時，原本的交易對手將轉變為 QCCP－期交所， 依銀行局規範的交易對手信用風險應計提資本計算方式， 對期交所的交易暴險僅須適用2%的風險權數， 可以有效降低其資本計提， 提升我國金融機構資金運用效率與國際競爭力。

透過QCCP－期交所進行集中結算， 除了具有降低應計提資本的好處， 更可以簡化金融機構對信用風險管理的作業成本。 在店頭衍生性金融商品交易未集中結算前， 交易對手信用風險須由交易雙方自行管理及承擔。期交所預計今年7 月開辦店頭集中結算業務，提供結算會員自營之新臺幣利率交換契約 (IRS)自願性集中結算服務，交易對手信用風險將統一轉由QC CP－期交所承擔，可以簡化交易關係，金融機構只需要評估期交所 違約風險，降低信用風險管理的複雜度。

期交所在2020年11月25日獲金管會認可為期貨集中交易市場業 務之QCCP後，又於今年6月9日取得金管會認可為店頭集中結算 業務之QCCP， 對於即將開辦的店頭集中結算業務具有指標性意義， 可望吸引更多金融機構參與我國店頭集中結算市場，使我國店頭集中 結算市場發展茁壯。