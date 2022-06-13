台北新板希爾頓酒店推「酒愛這一味」雙人入住3,399元起　入住套房享雙北最美高空酒廊 遠眺新北百萬夜景

勞碌的工作，忘記生活的意義嗎？2022下半年初，換個城市來場微醺的宅度假吧！新北唯一國際飯店，台北新板希爾頓酒店推出「酒愛這一味」住房專案，於即日起至6月28日期間訂房、6月30日前雙人入住，超值優惠3,399元起，再贈臺虎特色啤酒及主廚特製下酒小食外，還可提早14:00入住、翌日延遲至14:00退房等禮遇。為旅客把關、安心出遊，全館客房比照全球Hilton的防疫高規格「CleanStay」打造安心住房環境。

此外，位於館內27樓的行政酒廊，向來以雙北地區最美的高空酒廊聞名，即日起「從心出發」，凡預訂行政樓層房型或Hilton鑽卡會員，即可享有行政酒廊尊榮體驗。訂房洽詢專線：02-2958-3000；或上官網查詢https://is.gd/zG9cUI。（飲酒不開車、開車不飲酒）

雙人入住贈主廚私房下酒小菜及臺虎特色啤酒 開啟微醺＂心＂旅行

2022下半年超Chill體驗！新北百萬夜景在腳下＂醉＂療癒之旅

炎炎夏日，沁涼啤酒絕對不能少！2022下半年之初，來場城市中的微醺度假。新北唯一國際飯店，台北新板希爾頓酒店祭出「酒愛這一味」住房專案，即日起至6月28日期間訂房、6月30日前入住此專案，平日（週日至週四）雙人僅3,399元；假日（週五及週六）3,699元起，專案內容包含臺虎特色啤酒兩罐，特選「餞男醋女」酸鹹甜的古早味及麥芽的尾韻，彷彿調酒般的層次豐富、絕妙口感。「青梅竹馬」果香馥郁的酒感，不禁回味往日青澀的童年時光。再贈主廚特製下酒小菜，此專案另享下午14:00入住；翌日下午14:00退房。窩在房內就能大啖美酒小菜，享受彼此的浪漫時光，耽溺在美好的微醺氛圍中。

此外，即日起位於館內27樓的行政酒廊「從心出發」，凡入住行政樓層房型或Hilton鑽卡會員，即可享有行政酒廊尊榮體驗。行政酒廊開放時間為13:00-21:00，於18:30-20:30採預約制，提供精緻酒款、乳酪冷肉及經典炸物，其餘時段亦有供應精選茶點，而深受消費者熱愛的戶外座位區也同步開放，日落時分、整個城市都染上一層藍，照映在行政酒廊的空中花園上，讓旅客徹底享受無與倫比的渡假時光。疫情期間，台北新板希爾頓以防疫最高原則，遵照防疫政策規範外，並落實 「CleanStay清潔計畫」，嚴格規範客房清掃及消毒標準！最後，於門上貼置「CleanStay專屬客房封條貼紙」，以確保每位旅人能在安全無虞的環境下入住。