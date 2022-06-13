全國首創「國中勞權課程」 引領同學獨家體驗職場打工

新北市為了讓國中生體驗勞動權益重要性，今(13) 日邀請侯友宜市長與教育局長張明文和勞工局長陳瑞嘉到光復高中， 與國中部同學一起打工體驗，藉由經營「侯Sir咖啡廳」，與工讀 生同學一起接待顧客並製作餐點，引導進入職場並藉由機智問答落實 勞動權益觀念。

市長侯友宜表示，新北2013年領先全國， 跨局合作以入班教學開辦高中職勞動權益課程，至今推行11年累計 28萬名同學受惠。考量16所完全中學有辦理經驗， 且具備勞權種籽教師授課，於本(110)學年度作為試辦學校， 預計2023年提供就業及技職傾向明確的國中技藝班共80所國中、 6,000位國中生優先推動， 未來會持續擴大讓更多學子瞭解勞動權益。

勞工局長陳瑞嘉表示，今年度新北市特別邀請既有高中職勞權課程編 輯委員會中的陽明交大科法所副教授邱羽凡、 全國金融業工會聯合總會秘書長韓仕賢、 桃子腳國民中小主任蔡宜芳、泰山高中教師管恆華等4位編委， 花費超過半年，共同編修上課教材， 全國首創編撰適用於國中生課程，將勞權意識向下扎根。

此教材以「引導國中生試探未來職涯方向」、「體會工作與生活平衡 」及「認識工會保護傘，破除罷工汙名化」為三大教學目標， 同時也兼及「宣導求職防騙」， 提升同學對職場勞動權利與工作倫理瞭解， 避免青年同學打工或求職，遭受雇主不法對待。

首次參與試辦的樟樹國際實中陳浩然校長說， 勞權教育要從小就開始學習， 同學國中畢業後有可能暑假或課餘時間去工讀， 現在透過正式的勞權課程帶來正確觀念， 避免打工過程中被不法雇主詐騙，有效保障同學爭取自己勞動權益。

身為種籽教師的穀保家商陳世銘教師表示， 相當贊同新北市勞動權益向下扎根的政策，以往在高中職授課時， 常聽到學生分享國中畢業後的第一份工作所遇到問題， 若能在國中階段便學習到勞權知識，更能保障學生勞動及就業權益。

光復高中國中部九年級張芯瑜同學表示， 原本對關於打工的自身權利和義務很陌生，但藉由這次實際體驗， 親自接待客人並與同事合作完成餐點，體會到自己工作責任， 並且在勞權課程中吸收不少知識，對於畢業後進入職場很有幫助。

教育局長張明文表示，自2003年起與勞工局攜手已累計培訓超過 1,600人次的高中職勞權種籽教師，而今年也培育20多位國中 勞權種籽教師，未來將持續辦理。此外，2023年後預期每年將提供 近4萬名高中職及國中生瞭解勞權意識， 發揮教育力量讓新北成為幸福職場城市。今年度所推出的國中勞權課 程教材已公布於網站，歡迎有興趣教師或民眾下載。

照片來源：新北市教育局提供

照片來源：新北市教育局提供