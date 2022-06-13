搶攻後疫情時代網購刷卡商機 富邦momo聯名卡5%回饋無上限優惠延長半年

網友心目中的網購神卡台北富邦銀行momo聯名卡，以在momo 通路刷卡高回饋且無上限而聞名。 為了持續提供消費者豐厚的回饋以及優質的網購刷卡體驗， 北富銀今(13)日宣布，2022年底前富邦momo卡將維持momo通 路消費5%回饋無上限的優惠，讓卡友網購時可安心刷好刷滿。

受到新冠肺炎疫情的影響，網購市場持續成長， 根據經濟部的調查指出，2021年台灣零售業網路銷售達4, 303億元，年增率高達24.5％。 另外根據資策會產業情報研究所（MIC）針對2021年零售電商 消費者行為最新報告，台灣有92％ 的消費者常在綜合型電商平台進行網購， 大幅超越實體零售網購通路的35％，以及第三方外送平台的28％ ，顯示出台灣消費者對於網購的熱衷， 尤其喜愛在綜合型電商平台進行購物。

北富銀洞察市場需求，長期投注資源力挺富邦momo卡卡友，20 22年下半年繼續維持最受卡友好評的「momo通路消費5%回饋 無上限」福利，對於喜歡透過momo通路購物的網購族可說是一大 福音。富邦momo卡店內5%回饋持續帶動發卡、簽帳及跨售的穩 健成長，特別是在超優的回饋率外，大手筆推出momo店內千大品 牌回饋活動，提供消費者刷富邦momo卡購買千大指定品牌再享額 外加碼回饋，最高共計回饋10%，不但無上限且免登記， 成功吸引許多新卡友，上市至今富邦momo卡累積發卡已逾66萬 張，穩居市場第一大電商聯名卡。

此外，北富銀推出6月底前富邦momo卡於海外通路、 店外通路透過指定支付綁定momo卡消費享最高回饋3%， 不但讓網友大讚富邦momo卡竟然在momo以外的通路也能享高 回饋，更一舉帶動該卡2022年第一季店外消費卡數年成長高達3 3%。為了歡慶年中網購最大盛事「618年中大促」，6月底前新 會員刷momo卡，最高可享有300元momo幣的迎新好禮，搭 配momo購物網「618年中大促」祭出全站商品3折起的優惠， 讓網購族暢快買好買滿。

富邦momo卡透過會員專屬的momo幣回饋方式和高回饋率， 帶動卡友回到momo平台消費抵用momo幣，既鞏固了momo 會員經濟的營運模式，也進一步提升富邦momo卡的使用率， 有效卡率高達85%。針對富邦momo卡的後續經營， 北富銀除了持續為卡友謀福利， 將依據市場需求調整千大品牌合作店家及行銷活動之外， 同時亦將持續採用UMa平台結合金融及富邦momo卡的龐大消費 數據，透過知識圖譜與AI標籤技術，實現讓商品主動找到客戶， 提高商品的適配性，讓富邦momo卡成為消費者網購的好夥伴。

北富銀表示，疫情已從根本改變了人類的生活， 全民瘋網購的時代已悄然來臨。 北富銀著眼於網購已是後疫情時代消費的主力通路， 未來將持續深耕網購信用卡的經營， 同時也將視消費者需求調整並推出適切的活動方案。

※謹慎理財信用無價，信用卡循環年利率1.68~15%。