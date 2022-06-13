路易莎咖啡與台灣高鐵攜手共創嶄新體驗 為旅客提供美好咖啡文化

台灣第一精品咖啡連鎖品牌路易莎與台灣高鐵攜手共創嶄新聯名合作，「台灣高鐵X路易莎」全新店型9日進駐高鐵台中站，另外，在6月21日起限定10天，旅客在列車上可品嚐到路易莎為高鐵旅客特別調製的聯名精焙咖啡，為路易莎致力經營「全方位生活」開啟新頁，突破既有的多種特色門市之外，拼湊更完整的台灣人咖啡生活地圖風貌。

高鐵台中站是高鐵全線的樞紐，「台灣高鐵X路易莎」聯名店，突破一般街邊店的模式，於車站大廳正中央，設計以第3rd Wave精品咖啡文化精神，融入高鐵台中站輕盈快速及簡潔通透的空間意象。同時，為創造咖啡文化氛圍，提供商務旅客中繼站必要的充電插座，及明亮溫暖的照明檯燈供其停留駐足辦公。整體設計充滿時尚氛圍，讓時間與空間和旅客及光影的融合，為車站大廳組合出一幅從容休憩的優雅畫面，期待能成為站內一大特色，為旅客提供美好咖啡文化。

「台灣高鐵X路易莎」聯名精焙咖啡 獨家販售只有高鐵喝的到

路易莎咖啡與台灣高鐵的合作精心規劃兩年多，除了開設「台灣高鐵X路易莎」聯名店，設計專屬店員的聯名制服，還有推出一系列獨家聯名杯套及循環杯等；同時，路易莎特別為台中高鐵調製的聯名精焙咖啡，秉持職⼈匠⼼調⾖精神，以多年⾃家烘⾖所累積的經驗，首次採⽤「分烘後混」精緻烘焙⼯藝，調配⾼鐵限定的「聯名精焙」配⽅⾖。

「分烘後混」的烘焙⼯藝不僅費時耗⼯，更考驗著烘⾖師對每⽀⾖⼦特性的熟悉度和掌握度，依據每種產區⾖性找到最佳烘焙，凸顯其特⾊，反覆測試調配黃⾦混合比例，讓配⽅⾖風味更加立體、層次豐富。同時嚴選透過耐烘的肯亞、瓜地⾺拉、寮國⽀撐咖啡的濃厚度，搭配淺焙的衣索比亞⽇曬耶加雪菲帶出花果調性的明亮果酸感，襯著巴⻄特有的榛果、巧克⼒風味。整體⽽⾔，入⼝巧克⼒與花香氣中，帶著濃郁的焦糖巧克⼒⼝感，柑橘與藍莓點綴其中，尾韻則帶著蜜香紅茶般甜味，風味鮮明、層次感強、獨具特⾊。