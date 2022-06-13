傳國安會秘書長顧立雄將出席台美國安高層對話　日經報導：聚焦台灣武器支援

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）媒體報導國安會秘書長顧立雄下週將訪美出席台美國安高層「蒙特瑞對話」，總統府與外交部今天(13日) 都表示，台美溝通管道順暢，基於台美默契不做評論。

媒體報導，年度台美高層國安對話及軍事安全會議「蒙特瑞對話」下週舉行，地點在美國華府附近。國安會秘書長顧立雄將領軍，並率國安部門高層訪美，與美國軍政高層進行戰略對話。

總統府發言人張惇涵上午表示，台美之間一直有順暢的溝通管道，基於台美默契，沒有評論。

外交部發言人歐江安說，台美間有許多雙邊對話機制，溝通管道順暢密切，互信良好。針對特定對話的具體細節，基於台美雙方慣例及默契，外交部不作評論。台美將在既有的深厚基礎上，持續深化夥伴關係。

去年(2021年) 9月英國金融時報曾披露，美國資深官員與國安會秘書長顧立雄、外交部長吳釗燮在距離華府不遠的馬里蘭州首府安納波利斯，舉行一年一度的特殊管道會談；此即台灣所稱「蒙特瑞會談」（Monterey Talks），屬戰略對話層級。

儘管總統府與外交部今天都表示，基於台美默契不做評論。不過根據中央社6/13報導，3名知情人士向日本經濟新聞透露，美國和台灣國安高層今年的雙邊戰略對話，準備工作已進入最後階段。

日經亞洲（Nikkei Asia）報導，台美國安高層對話將於本月底前在美國舉行，預料聚焦武器供應與軍事演習的具體措施。

一名消息人士指出，台美國安高層對話的關鍵主題之一是美國對台灣的武器支援。華府將軍售台灣視為優先項目，將能有效阻止中國可能對台灣發動登島攻擊。

「日經亞洲」上月引述3名國會消息人士報導，美國國會正在商討對台灣的金援計畫，將提供台灣數十億美元，以採購武器。

台灣《聯合新聞網》13日引述消息人士透露，台美國安、國防官員近期將在美國陸續召開３場會議：首先為６月15日至17日由國防部主導的工作階層例行會議，接下來是20日至22日分別在馬里蘭州安納波利斯、大華府地區舉行的台美高層國安對話（又稱「特殊管道」會談）與「蒙特瑞對話（Monterey Talks）」。

13日剛落幕的新加坡「香格里拉對話」亞洲安全會議中，台灣成為熱門議題之一。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）11日表示，在美國「一中政策」下，「我們持續履行台灣關係法的承諾，包括協助台灣維持足夠自我防衛能力」。奧斯汀也警告，中國增加在台灣附近的挑釁軍事行為，破壞穩定。

中國國防部長魏鳳和(下圖, 美聯社) 12日抨擊美國的印度太平洋戰略，認為對中國構成威脅，同時稱台灣獨立是「妄想」。

他也表示，若有人把台灣分裂出去，「會不惜一戰」，一定會打到底，「這是中國不二的選擇」。