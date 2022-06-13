Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 環境生態

台灣淡水蒔瓜好日子 新北市長化身南瓜推廣大使

新北市長侯友宜感謝在地農友及餐飲業者、淡水區農會和義美公司一起為新北農產推廣努力

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2022/06/13 17:11
照片由新北市政府農業局提供

照片由新北市政府農業局提供

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）新北市長侯友宜今(13)日出席「蒔瓜好日子-健康農來」記者會推廣淡水南瓜，並向義美食品契作淡水栗子南瓜製作甜點「南瓜芝士塔」表達感謝，同時宣傳6月18日至24日在漁人碼頭福容飯店、淡水區市民聯合服務中心及淡海輕軌紅樹林站進行大南瓜比賽的優勝南瓜展示。

淡水地區因鄰近大屯山系，土壤富含礦物質、水源乾淨無污染，南瓜品質及產量特別突出，栗子南瓜平均甜度可達12至13度，最高甚至可達到18度。青農聯誼會長盧苡甄也與市長侯友宜分享摘採及挑選南瓜的眉角。民眾於6月15日前至農業局「稼日蒔光」粉絲團猜猜大南瓜重量，最接近者可獲得精美小禮物(椰香南瓜餅1包)，答案將於6月17日線上直播比賽中揭曉。

淡水區農會理事長呂鈞鴻表示，農會與福容飯店、將捷金鬱金香酒店、中山五十六、湘川烤魚、之間茶食器、真食手作、屋穀雜糧、朝日夫婦、阿三哥農莊、石牆仔內、富群休閒農園、羅媽媽有機農場及北新有機休閒農場等業者合作，推出多項南瓜創意料理並搭配農會超市優惠券聯合行銷；淡水農會為發展全年經濟研發南瓜麵、南瓜鮮味酥及南瓜濃湯等多款加工商品，今年更推出新產品下午茶必備點心「椰香南瓜餅」，大家可以向淡水區農會超市或是填寫線上訂購表單直接購買。

義美食品總經理高志明表示，淡水地區南瓜品質優良，作為甜點原料非常適合，透過市府媒合與淡水區農會契作栗子南瓜，不僅能提供農友穩定的銷售通路，也讓食材來源安心透明，製作出的「南瓜芝士塔」保證健康美味，產品預計於父親節檔期開放訂購。

新北市長侯友宜表示，非常感謝在地農友及餐飲業者、淡水區農會和義美公司一起為新北農產推廣努力，農會辦理大南瓜比賽精進農友栽培技術，也推出多款南瓜加工商品團購及聯合優惠活動，歡迎市民朋友前往賞瓜、品南瓜，也可透過網路來訂購這些南瓜美味，吃得美味且開心，讓身體及心靈都健康。

如果有意購買淡水南瓜及南瓜加工商品，請洽淡水區農會超市或美味農業得來速網站。

淡水農會南瓜加工商品訂購網站: https://www.surveycake.com/s/pLqnZ

淡水農會超市粉絲團及專線電話: https://reurl.cc/VE8yvZ；高先生: 02-26239305#7

台灣淡水蒔瓜好日子 新北市長化身南瓜推廣大使

照片由新北市政府農業局提供

台灣淡水蒔瓜好日子 新北市長化身南瓜推廣大使

新北市長侯友宜親自為義美食品頒發感謝狀。(照片由新北市政府農業局提供)
淡水
南瓜
義美

相關新聞

美紐約州再傳種族仇恨犯罪 10人遭槍殺
美紐約州再傳種族仇恨犯罪 10人遭槍殺
2022/05/15 11:05
台灣雲門劇場全新企劃《來雲門嘻哈》　結業式派對開放對外售票
台灣雲門劇場全新企劃《來雲門嘻哈》　結業式派對開放對外售票
2022/05/09 14:07
好吃！台灣義美食品新品格子餅乾上市　穿格子衣、戴格子帽享半價優惠
好吃！台灣義美食品新品格子餅乾上市　穿格子衣、戴格子帽享半價優惠
2022/04/23 16:43
台灣文化部長三訪義美高志尚獲首肯　接任國表藝董事長推表演藝術國際合作
台灣文化部長三訪義美高志尚獲首肯　接任國表藝董事長推表演藝術國際合作
2022/04/02 14:40
兒童節來北海岸看AR時尚走秀 吃生猛海鮮享折扣
兒童節來北海岸看AR時尚走秀 吃生猛海鮮享折扣
2022/04/01 17:53

更新時間 : 2022-06-13 18:23 GMT+08:00

最受歡迎

台灣6/15放寬邊境管制 入境檢疫天數3+4
台灣6/15放寬邊境管制 入境檢疫天數3+4
台灣6/11新增79,598例新冠本土確診、211例死亡
台灣6/11新增79,598例新冠本土確診、211例死亡
超帥！阿湯哥《捍衛戰士》台灣國旗被消失惹議　飛行夾克重返大螢幕台灣獨家開賣
超帥！阿湯哥《捍衛戰士》台灣國旗被消失惹議　飛行夾克重返大螢幕台灣獨家開賣
【手把手教你填】確診者自主回報疫調系統5/1上線 填報流程詳細圖解
【手把手教你填】確診者自主回報疫調系統5/1上線 填報流程詳細圖解
【更新】台灣疫情中心指揮官陳時中6/12確診•副手陳宗彥暫代職務　蔡總統無接觸•行政院急清消
【更新】台灣疫情中心指揮官陳時中6/12確診•副手陳宗彥暫代職務　蔡總統無接觸•行政院急清消
確診不回報當心被罰30萬！即起沒收到簡訊可自行登入健保APP來填寫資料
確診不回報當心被罰30萬！即起沒收到簡訊可自行登入健保APP來填寫資料
5/17起「0+7」上路！「打滿3劑疫苗者」免隔離　快篩陰可外出採買、工作
5/17起「0+7」上路！「打滿3劑疫苗者」免隔離　快篩陰可外出採買、工作
花生香菜加聖代、漢堡！？台灣漢堡王：台式刈包、潤餅冰淇淋為靈感來源
花生香菜加聖代、漢堡！？台灣漢堡王：台式刈包、潤餅冰淇淋為靈感來源
居隔「3+4」26日實施 自主防疫可搭大眾交通、上班禁餐廳內用
居隔「3+4」26日實施 自主防疫可搭大眾交通、上班禁餐廳內用
台灣各級學校、補習班「確診停課標準」放寬　5月8日起不再全校停課　　
台灣各級學校、補習班「確診停課標準」放寬　5月8日起不再全校停課　　