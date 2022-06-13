台灣淡水蒔瓜好日子 新北市長化身南瓜推廣大使

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）新北市長侯友宜今(13)日出席「 蒔瓜好日子-健康農來」記者會推廣淡水南瓜，並向義美食品契作淡水栗子南瓜製作甜點「南瓜芝士塔」表達感謝，同時宣傳6 月18日至24日在漁人碼頭福容飯店、 淡水區市民聯合服務中心及淡海輕軌紅樹林站進行大南瓜比賽的優勝 南瓜展示。

淡水地區因鄰近大屯山系，土壤富含礦物質、水源乾淨無污染， 南瓜品質及產量特別突出，栗子南瓜平均甜度可達12至13度， 最高甚至可達到18度。 青農聯誼會長盧苡甄也與市長侯友宜分享摘採及挑選南瓜的眉角。民眾於6月15日 前至農業局「稼日蒔光」粉絲團猜猜大南瓜重量， 最接近者可獲得精美小禮物(椰香南瓜餅1包)，答案將於6月17 日線上直播比賽中揭曉。

淡水區農會理事長呂鈞鴻表示，農會與福容飯店、 將捷金鬱金香酒店、中山五十六、湘川烤魚、之間茶食器、 真食手作、屋穀雜糧、朝日夫婦、阿三哥農莊、石牆仔內、 富群休閒農園、羅媽媽有機農場及北新有機休閒農場等業者合作， 推出多項南瓜創意料理並搭配農會超市優惠券聯合行銷； 淡水農會為發展全年經濟研發南瓜麵、 南瓜鮮味酥及南瓜濃湯等多款加工商品，今年更推出新產品下午茶必 備點心「椰香南瓜餅」， 大家可以向淡水區農會超市或是填寫線上訂購表單直接購買。

義美食品總經理高志明表示，淡水地區南瓜品質優良， 作為甜點原料非常適合，透過市府媒合與淡水區農會契作栗子南瓜， 不僅能提供農友穩定的銷售通路，也讓食材來源安心透明， 製作出的「南瓜芝士塔」保證健康美味， 產品預計於父親節檔期開放訂購。

新北市長侯友宜表示，非常感謝在地農友及餐飲業者、 淡水區農會和義美公司一起為新北農產推廣努力， 農會辦理大南瓜比賽精進農友栽培技術， 也推出多款南瓜加工商品團購及聯合優惠活動， 歡迎市民朋友前往賞瓜、品南瓜， 也可透過網路來訂購這些南瓜美味，吃得美味且開心， 讓身體及心靈都健康。

如果有意購買淡水南瓜及南瓜加工商品， 請洽淡水區農會超市或美味農業得來速網站。

淡水農會南瓜加工商品訂購網站: https://www.surveycake.com/s/ pLqnZ

淡水農會超市粉絲團及專線電話: https://reurl.cc/VE8yvZ；高先生: 02-26239305#7

照片由新北市政府農業局提供

新北市長侯友宜親自為義美食品頒發感謝狀。(照片由新北市政府農業局提供)