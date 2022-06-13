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預料6/21開打！美國FDA審查員：輝瑞5歲以下幼童COVID疫苗安全且有效

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/06/13 17:09
美國FDA審查員週日表示，美國輝瑞和德國BioNTech針對6個月至4歲幼童推出的COVID-19疫苗有效且安全。(圖/美聯社)

美國FDA審查員週日表示，美國輝瑞和德國BioNTech針對6個月至4歲幼童推出的COVID-19疫苗有效且安全。(圖/美聯社)

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合外電報導）美國食品暨藥物管理局（FDA）審查員週日表示，美國輝瑞藥廠（Pfizer）和德國生技公司BioNTech針對6個月至4歲幼童推出的COVID-19疫苗有效且安全。拜登政府預測，一旦獲得CDC批准後，最快6月21日開打。

美國食品暨藥物管理局審查員在6月12日晚上公布的簡報文件中表示，他們在評估的過程中，並未發現輝瑞幼童COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗有任何安全上的問題。

根據美國輝瑞和德國BioNTech共同提交的研究數據顯示，在1415位幼童的臨床實驗中，接種安慰劑組有8名染疫，接種疫苗組則僅有2人染疫，感染新冠的比例相當低，且接種3劑的保護力優於2劑。

FDA審查人員在報告中說，根據現有的數據，輝瑞藥廠和BioNTech針對6個月至4歲這個年齡層推出的3劑型COVID-19疫苗，每劑劑量為3微克，是成人劑量的十分之一，在預防COVID-19上保護力達8成。

拜登政府預計，FDA和美國疾病管制暨預防中心（Centers for Disease Control and Prevention, CDC）一旦核准，最快可於6月21日開始讓幼童接種疫苗。

不過，根據凱澤家族基金會（Kaiser Family Foundation）先前的調查，5歲以下幼童的家長中，僅有18%表示會立刻讓孩子接種，有27%的家長絕不會讓孩子接種。超過半數的家長則認為，現階段的研究數據仍無法證明接種疫苗對幼童是安全且有效的。
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