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臺灣證交所：上週外資在集中市場賣超414.47億元

賣超新光金8.30萬張最多，另買超友達2.65萬張最多

By 台灣英文新聞
2022/06/13 16:53

根據台灣證券交易所統計，上週（2022/6/6~2022/6/10）外資在集中市場總買進金額為2,930.19億元，總賣出金額為3,344.66億元，賣超為414.47億元，另統計自2022年年初至6月10日止，外資總買進金額為8兆2,577.87億元，總賣出金額為9兆400.15億元，累計賣超為7,822.28億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為20兆8,280.17億元新台幣，占全體上市股票市值的40.73%，較6月2日的21兆57.67億元新台幣，減少1,777.50億元。

台灣證交所表示，就個股比較部分，本週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：

第一名：友達：買進85,004千股，賣出58,491千股，買超26,513千股。

第二名：金像電：買進38,148千股，賣出14,887千股，買超23,261千股。

第三名：致伸：買進16,215千股，賣出4,159千股，買超12,056千股。

台灣證交所還說，本週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：

第一名：新光金：買進228,000千股，賣出311,014千股，賣超83,014千股。

第二名：長榮航：買進100,120千股，賣出152,488千股，賣超52,368千股。

第三名：長榮：買進42,959千股，賣出73,296千股，賣超30,337千股。

更新時間 : 2022-06-13 18:22 GMT+08:00

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