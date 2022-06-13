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鼓勵股東使用電子投票　集保結算所靈活推動多管齊下

By 台灣英文新聞
2022/06/13 16:50
照片由集保提供

照片由集保提供

「叮咚，秀才不出門，也能參加股東會……」，全家超商店裡播出提醒股東進行電子投票的廣告，提醒著每天數以萬計進出超商，同時也具有股東身分的人潮，可以使用電子投票的便利方式參與股東會。

國內每日確診人數持續處於高峰，隨著股東會即將進入6月中下旬旺季，除了金管會多次召開記者會並發布新聞稿，鼓勵股東多使用電子投票行使表決權，辦理電子投票平台事務的集保結算所也再次提出呼籲，股東使用電子投票行使股東會議案表決權，可不受時間、空間限制，是最方便的參與股東會管道，在此疫情嚴峻當下，更是有效落實防疫的行使表決權方式。

集保結算所配合金管會推動公司治理政策，自2009年開始建置電子投票平台，提供上市(櫃)、興櫃公司股東會使用，也肩負著推廣股東使用的任務，除了製作影片、發布文宣、新聞稿外，近年來更大量採用了數位化、生活化的方式進行推動，例如增加網路廣告，更貼近年輕世代接觸媒介，另外，今年更在貼近國人日常生活的超商，推出聲音廣告，提醒大量投資人在消費同時，想到還有電子投票要投，更擴大推動的效果。

集保結算所股務部經理黃蓁蓁表示，六月中下旬股東會旺季已進入最密集階段，為落實股東行動主義及因應防疫需求，集保結算所仍將持續遵循金管會指導，加強宣導股東使用電子投票方式參與股東會，並使用數位化及生活化的方式進行推動。至2021年，上市(櫃)、興櫃公司整體股東會電子投票占出席股數比率已達62.7%，顯見電子投票已成為股東參與股東會最重要的管道，股東可以透過電腦、手機等設備輕鬆參與電子投票。

更新時間 : 2022-06-13 18:22 GMT+08:00

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