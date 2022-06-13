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釣國寶魚「櫻花鉤吻鮭」po網炫耀逮個正著!　台灣男子遭警方送辦

吳姓男子以釣具獵捕瀕臨絕種一級保育類野生動物「櫻花鉤吻鮭」共2尾，涉嫌違反野生動物保育法，全案移送台中地檢署偵辦。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2022/06/13 16:57
南投縣56歲吳姓男子到台中和平區南湖溪，以釣具非法獵捕2尾瀕臨絕種「國寶魚」櫻花鉤吻鮭，並將照片po上臉書社團分享戰果，遭警方查獲，依涉...

南投縣56歲吳姓男子到台中和平區南湖溪，以釣具非法獵捕2尾瀕臨絕種「國寶魚」櫻花鉤吻鮭，並將照片po上臉書社團分享戰果，遭警方查獲，依涉...

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）南投縣56歲吳姓男子到台中和平區南湖溪，以釣具非法獵捕2尾瀕臨絕種「國寶魚」櫻花鉤吻鮭，並將照片po上臉書社團分享，遭警方查獲，依涉嫌違反野生動物保育法送辦。

釣國寶魚「櫻花鉤吻鮭」po網炫耀逮個正著!　台灣男子遭警方送辦

台灣櫻花鉤吻鮭身長約50~60公分，體側中央有橢圓形雲紋斑點。(雪霸處官網)

警政署保安警察第七總隊第五大隊今天(13日) 發布新聞稿指出，5月初與雪霸國家公園管理處共同破獲非法獵捕「國寶魚」案件，吳姓男子以釣具獵捕瀕臨絕種一級保育類野生動物「櫻花鉤吻鮭」共2尾，涉嫌違反野生動物保育法，全案移送台中地檢署偵辦。

保七總隊第五大隊副大隊長鄒騰勝指出，吳男平日從日服務業，經常載客旅遊，5月間在臉書社群分享他至台中市和平區南湖溪垂釣「戰果」，警方網路巡邏赫見照片中疑為素有「國寶魚」之稱的櫻花鉤吻鮭，經截圖請專家確認後，通知吳男到案說明，他供稱現場只釣到2尾櫻花鉤吻鮭，且已野放，並不知道仍觸法。

鄒騰勝說，國寶魚櫻花鉤吻鮭，估計現在的數量約8000多尾，仍處於瀕危狀態。為維護台灣珍貴生態資源及特有種生態多樣性，切勿非法獵捕、宰殺及騷擾棲息地之行為，違者恐涉野生動物保育法，處6個月以上、5年以下有期徒刑，得併科新台幣20萬元以上100萬元以下罰金，吳嫌以釣具獵捕櫻花鉤吻鮭舉動已涉嫌觸犯違反野生動物保育法，也恐是野生動物保育法實施以來，非法獵捕「國寶魚」遭法辦首例。

「櫻花鉤吻鮭」（Oncorhynchus masou formosanus）是見證台灣冰河時期的活化石，現為「瀕臨絕種」保育類野生動物，也是台灣特有的冰河孑遺生物，但因颱風洪水、農業開發、攔砂壩阻隔等諸多因素衝擊，使得生存棲地環境變化很大，並造成嚴重威脅其生存。

中央社引述雪霸國家公園管理處副處長陳俊山表示，櫻花鉤吻鮭成魚約30公分長，體色如深綠松石、腹部銀色，沿身體兩側有9個垂直橢圓形的深色斑點和11到13個較小的黑點，在交配季節，雄性的身體側面變成深紅色、嘴寬，延伸到眼睛下方，其狀如鉤，容易辨認，經多年復育，估計目前野外櫻花鉤吻鮭數量約1萬尾，仍處於瀕危狀態。

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更新時間 : 2022-06-13 18:22 GMT+08:00

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