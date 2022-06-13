〈財經主筆室〉GDP數字能反映台灣經濟實況？ 為何民眾生活「痛苦指數」越來越高

台灣防疫政策轉向與病毒共存，為了邁入與病毒共存的新生活， 政府將推出第6波紓困振興措施，而每次推出紓困振興方案前， 政府都免不了都要拿出台灣的經濟成長率來說項， 表示台灣經濟還不錯，要民眾不要太過擔心。 但實際狀況真是如此嗎？ 為何一般小老百姓的生活痛苦指數會不斷升高呢？

日前媒體的一篇報導：政府這波加強版的振興經濟方案， 將以內需產業為主，文中提到黨政高層表示，即使面臨疫情， 今年台灣整體經濟數據並不會比去年差，中南部不少百貨通路， 因為五倍券的發放，業績還創下三年來的新高，比疫情前更好， 但比較令高層擔心的，還是整體消費信心。

也就是說，每次要推出紓困振興措施時， 政府都會拿出各種經濟數據出來， 指出台灣經濟表現在疫情期間都比別人強，要民眾不要太擔心。 因此，端出的牛肉明顯都比其他國家少，看在國人眼裡只有稱羡！ 心裡卻很不是滋味。 但這些公佈的經濟數據，真的能夠反映國內真實經濟狀況嗎？

為何政府能夠這麼的有底氣？總是要台灣民眾不要太擔心呢？因為， 根據主計處5月底最新公布的數據，台灣2021年經濟成長率為6 .57%，即使通膨壓力大增及俄烏戰爭利空影響，預估2022年 經濟成長率仍有3.91%，雖然較今年2月預測數字下修了0. 51%，但仍比全球大多數主要經濟國家為佳。

根據統計，2021年台灣GDP總成長率6.57%， 其中工業的成長占比最高，占了4.79%，服務業占了 1. 89%，農業則是負成長。經濟表現最佳產業大都集中在工業， 尤其是科技產業部份。

國家發展委員會的資料，2021年就業者行業結構比較中， 農業占比4.7%、工業占比35.5%、服務業占比59.8%。 也就是台灣就業人口中，薪資水準最低的服務業就占了六成之高， 而屬於高薪的科技業的從業人員，若扣除傳統的製造產業後， 實際從業人數可能占就業人口不到二成。

由數字來看，所謂台灣疫情期間經濟表現還不錯， 主要受惠於這幾年科技業大好，所以， 應該只有大約二至四成左右的人感覺良好吧？ 有多達至少六成的民眾，對於疫情及通膨所造成的生活壓力， 痛苦指數應該是逐日升高中。

就以政府計劃推展第6波紓困振興措施傳出後， 商業總會就率先發難出面表示，政府雖拍板新台幣345.6億預算 ，但卻以振興為主，與產業期待紓困的需求不符，反觀台北市、 台南市、高雄市等地方政府都研提紓困措施， 政府要務實接地氣才能幫助產業度過難關。

根據商總統計，今年第二季本土確診數大幅增加後，旗下63個產業 工會及所屬446家企業，發現整體服務業4、5月平均營收， 和今年1到3月疫情爆發前相比，累虧再衰退42.49%， 其中以餐飲業衰退57.7％最多，其次為觀光旅遊業衰退54. 74%，其他產業衰退41.26%，交通運輸業則衰退3成5。 由此可見，服務業目前營運的真實狀況，只能以「慘」字來形容。

但到底紓困、振興應該何者優先呢？如今顯然各方又出現不同聲音。 只能說紓困及振興都同樣的重要，但政府在訂定政策時可別忘記， 服務業從業人員占就業人口總數的六成之高， 這些薪資水平處於最低階的族群，如果生活都出現問題了， 要如何鼓勵他們消費呢？

主計處上周發布今年4月全體受僱員工每人每月經常性薪資平均為4 4,353元，雖較去年同月增2.7%，為2001年以來同期最 大增幅，扣除物價漲幅後，前4月實質經常性薪資為41,605元 ，年減0.23%，呈現近6年來首度負成長， 顯見薪資成長卻被通膨吃掉了，薪資購買力也有降低現象。

顯然，黨政高層擔心的消費信心問題已經出現了。而主計處預估5月 整體受僱員工數和整體薪資表現，恐怕將有更明顯的影響出現。 紓困與振興熟輕熟重？或者必須同時兼顧並下猛藥， 才能解緩民眾生活痛苦指數， 目前正考驗著執政者的智慧及執政能力。