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【體驗台灣文化】 立陶宛經創部次長品茗 法國議員採茶

斯洛伐克訪團、法國國會訪團以及立陶宛經貿訪團接連於本月5日、8日及12日抵達台灣，與我國深化交流

By 政治組, 台灣英文新聞
2022/06/13 15:29
率訪團來台的法國參議院外交暨國防委員會副主席葛利歐（Joël Guerriau）12日前往茶園體驗台灣採茶。（圖／駐法代表吳志中...

率訪團來台的法國參議院外交暨國防委員會副主席葛利歐（Joël Guerriau）12日前往茶園體驗台灣採茶。（圖／駐法代表吳志中...

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）外國訪團接連訪團，在台期間體驗茶文化！立陶宛經濟暨創新部政務次長聶琉嫻娜昨（12）日前往大稻埕與在台同胞交流，並品嚐台灣茶與琵琶演奏，法國參議員們則前往茶園體驗採茶，不亦樂乎。

斯洛伐克訪團、法國國會訪團以及立陶宛經貿訪團接連於本月5日、8日及12日抵達台灣，與我國深化交流。立國經創部次長聶琉嫻娜（Jovita Neliupšienė）昨日下午前往大稻埕，與在台同胞交流，並在外交部的安排下，於在地茶館「同安樂」品嚐香片、包種茶，並在百年老屋中聆聽琵琶曲，感受老台北的歷史風情與在地文化。

【體驗台灣文化】 立陶宛經創部次長品茗 法國議員採茶(圖／同安樂臉書）

駐法代表吳志中也在臉書分享法國訪團的動向。昨日訪團前往茶園體驗台灣獨特茶文化，法國參議院外交暨國防委員會副主席葛利歐（Joël Guerriau）以及同行議員，戴上斗笠與大紅客家花布遮陽，腰間掛上採茶竹簍，一個個都架勢十足，在茶田中體驗親手採摘的樂趣。 葛利歐更是捧起剛採下的茶葉，品味清新芬芳的茶香。

【體驗台灣文化】 立陶宛經創部次長品茗 法國議員採茶

【體驗台灣文化】 立陶宛經創部次長品茗 法國議員採茶

(圖／吳志中臉書）

吳志中也透露，法國訪團今日前往「基隆法國公墓」，見證台法在歷史長軌上的交會。法國參議院友台小組主席李察（Alain Richard）去年率團訪台時也曾至該處參觀。

中央社指出、基隆法國公墓內葬有1884年至1885年間殉職的法國海陸軍官兵7百人，時值法國與清朝為越南主權交戰，如今公墓與相關紀念儀式被視為和解的象徵。

【體驗台灣文化】 立陶宛經創部次長品茗 法國議員採茶

(圖／吳志中臉書）
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更新時間 : 2022-06-13 18:22 GMT+08:00

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